Times: Киев готов применить британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму

Киевские власти готовы использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму, пишет Times. Эту информацию изданию подтвердили источники в Минобороны Украины. По данным издания, сейчас идет обсуждение о том, сколько именно дальнобойных ракет британские власти готовы поставить Украине.

Британский премьер Риши Сунак пообещал усилить военную помощь Киеву по время визита в Лондон украинского лидера Владимира Зеленского. Источники в украинской обороне заявили, что слова Зеленского об уничтожении российских военных объектов «в глубине оккупированных территории» с помощью ракет большой дальности подразумевают возможность ударов по Крыму.

«Сейчас ведутся дискуссии о том, должны ли они (поставки оружия — прим.ред) включать противокорабельные ракеты „Гарпун“ или „Штормовые тени“ класса „земля-воздух“», — пишет издание.

Отмечается, что противокорабельные ракеты Harpoon имеют дальность поражения 150 миль (примерно 241 километров), их можно адаптировать для нанесения ударов по наземным целям. Также упоминаются авиационные ракеты Storm Shadow, поражающие цель на расстоянии до 350 миль (примерно 563 километра). По мнению автора, отправка Киеву дальнобойных ракет будет означать, что в поддержке Украины Лондон пойдет дальше Вашингтона.

Напомним, ударами по Крыму России угрожают уже давно, причем не только киевские власти. Так, в начале года Конгресс США призвал передать Киеву баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму. Также сообщалось, что администрация американского Президента Джо Байдена готова помочь украинском властям с оружием для ударов по полуострову. В России на это ответили, что любое оружие, которое Америка и ее союзники поставят Украине, будет уничтожено российскими войсками, а удары по территории РФ без ответа не останутся.