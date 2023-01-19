В России ответили на угрозы применить американское оружие для удара по Крыму

Любое оружие, которое Америка и ее союзники поставят Украине, будет уничтожено российскими войсками, заявил посол в США Анатолий Антонов. При этом он заверил, что удары по территории России без ответа не останутся.

«Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму [Президента Украины Владимира]) Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас», – цитирует его РИА Новости.

Риторика американских официальных лиц становится все более воинственной, добавил Антонов, подчеркнув, что своими заявлениями они подталкивают киевский режим к совершению террористических актов в России. Риски эскалации конфликта в таком случае станут еще выше, предупредил дипломат. «Комментаторы наивно полагают, что Россия не отреагирует на удары по своей территории», – подчеркнул посол.

Кроме того, он вновь заявил, что поставки западного вооружения Киеву приведут к числу жертв среди мирного населения и напомнил слова Президента Владимира Путина о невозможности победы над Россией.

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на анонимные источники из числа официальных лиц Соединенных Штатов сообщила, что администрация американского Президента Джо Байдена готова помочь Киеву с оружием для удара по Крыму. По мнению американских политиков, это бы усилило позиции украинской стороны на «любых будущих переговорах».