Администрация Президента США Джо Байдена признает после нескольких месяцев переговоров с украинскими коллегами, что Киеву может понадобиться оружие для удара по Крыму, пишет The New York Times со ссылкой на анонимные источники из числа официальных лиц Соединенных Штатов.

На такой шаг глава американского государства готов пойти даже в том случае, если это увеличат риск эскалации конфликта, уверяют источники издания. Администрация Байдена считает, что «это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах».

По мнению собеседников издания, опасения, что Кремль может применить тактическое ядерное оружие, померкли, хотя риск этого сохраняется. «Сейчас администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов — помощь Украине в нападении на полуостров», — говорится в материале.

При этом подчеркивается, что Байден пока не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, которые нужны Киеву для ударов по российским объектам на полуострове. Более того, в его администрации не считают возможным переход Крыма под контроль украинских властей в результате захвата полуострова военным путем.

Ранее в Белом доме уже заявляли, что США признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией.

Напомним, в марте 2014 года Президент Владимир Путин по итогам проведения референдума подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.