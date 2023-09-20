Терентьев о Карабахе: Не надо сегодня требовать от России невозможного

Сенатор от Татарстана Александр Терентьев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Возобновившееся вчера кровопролитие в Нагорном Карабахе отзывается «болью в сердце», но от России нельзя требовать невозможного. Своим видением ситуации поделился сенатор от Татарстана Александр Терентьев.

«Подрывы на минах, ответные удары и антитеррористическая операция Азербайджана против „несуществующих“ военных формирований Армении в Карабахе привели к нарушению режима прекращения огня. Какие бы причины не приводились, мы видим очередную попытку вооруженного разрешения застарелого конфликта», — констатировал он.

При этом политик задался вопросом, кому принадлежит территория Карабаха. «Еще недавно, в начале года, Армения и Азербайджан при посредничестве России, а также представителей США и Евросоюза обсуждали будущий мирный договор», — напомнил он.

«Однако в мае пражским заявлением [Премьер-министр Армении Никол] Пашинян сам определил статус Карабаха как территории Азербайджана. В частности, было отмечено, что „Армения признает территориальную целостность Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. километров при условии, что Азербайджан признает территорию Армении площадью 29,8 тыс. кв. километров“. Причем отдельно было подчеркнуто, что в 86,6 тыс. кв. километров входит Нагорный Карабах. Тем самым руководство Армении фактически признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. И это при том, что власти Нагорного Карабаха неоднократно предостерегали Ереван от подобного шага, заявляя, что скоропалительные высказывания руководства страны могут привести к кровопролитию», — изложил свое понимание предыстории нынешней эскалации Терентьев.

«Как расценивать действия армии Азербайджана теперь, ведь предполагается, что Карабах — это часть их страны? А значит, для Азербайджана действия в Карабахе — действия на своей территории, решение внутреннего <…> конфликта», — добавил он.

«Сегодня много претензий в Ереване к российским миротворцам. Однако их функционал в соответствии с ранее действующим трехсторонним соглашением определен как наблюдательный. Они наблюдали за сохранением перемирия. Но каков он теперь, после признания Пашиняном Карабаха территорией Азербайджана, не вполне понятно», — подчеркнул сенатор.

«Вместе с тем российские миротворцы призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры, вернуться к мирному процессу урегулирования ситуации. Оказывается экстренная помощь мирному населению», — заметил Терентьев.

«Безусловно, должные выводы и меры по урегулированию конфликта предстоит сделать МИД России. Но не надо сегодня требовать от России невозможного. Карабах не российская территория и даже теперь — не армянская», — отметил член Совета Федерации.

«Судя по всему, Пашиняна к заявлению об отказе от Карабаха побудили его западные партнеры, на которых он всё больше ориентируется, но можно ли рассчитывать на их помощь, и какие интересы они преследуют? И соответствуют ли они интересам армянского народа, с которым Россию связывают давние братские отношения?» — подытожил Александр Терентьев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Нагорный Карабах капитулировал перед Азербайджаном. Достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии непризнанной республики. Стоит отметить, что Армения никогда, даже после выигранной первой карабахской войны 1992–1994 годов, не признавала независимость Нагорного Карабаха.