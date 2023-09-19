Медведев сравнил ситуацию Пашиняна с Зеленским

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал пост, посвященный «одному моему коллеге из братской страны», в котором угадывается Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Однажды один мой коллега из братской страны сказал мне: „Ну я же для вас чужой, вы меня не примете“. Я ответил то, что должен: „Судить будем не по биографии, а по поступкам“», — написал он в своем телеграм-канале.

Медведев отметил, что поведение «коллеги» сильно изменилось после того, как он проиграл войну, отказался от части территории своей страны, но «странным образом» сохранил за собой прежнее место. Затем он решил возложить вину за свое поражение на Россию, вспомнил зампред Совбеза РФ недавние высказывания Пашиняна.

«Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждёт», — обратился он к своим подписчикам в Telegram.

В этой параллели, приведенной Медведевым, отчетливо угадывается сходство с Украиной и ее лидером Владимиром Зеленским.

Ранее МИД России сделал жесткое представление послу Армении в Москве после того, как местные политики начали обвинять Москву в сдаче Нагорного Карабаха, поездки супруги Пашиняна в Киев и совместных военных учений Еревана и Вашингтона.