Тепло родного дома: в селе Татарские Челны приготовили чак-чак для бойцов СВО

В селе Татарские Челны Менделеевского района состоялась патриотическая акция «СВОих не бросаем», посвященная поддержке бойцов, которые сражаются на передовой. Жители села вновь доказали: единство народа и армии – нерушимо.

С раннего утра в столовой Татарско-Челнинской школы собрались активисты во главе с главой поселения Татьяной Кузнецовой. Здесь развернулась дружная работа – женщины, сотрудники школы, ФАПа, сельского дома культуры и библиотеки готовили традиционный чак-чак, вкладывая в него тепло своих сердец.

«Мы хотим, чтобы наши бойцы знали – мы с ними, мы их поддерживаем! Пусть этот сладкий подарок напомнит им о доме, о родных, о том, что их ждут с Победой!» – поделилась одна из участниц.

Чак-чак аккуратно упаковали в контейнеры – он отправится в зону СВО вместе с другими посылками, собранными земляками.

«Наши ребята – настоящие герои! Мы гордимся ими и желаем скорейшего возвращения домой. Пусть этот знак внимания согреет их сердца!» – сказали организаторы акции.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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