Тепло из детских рук: нижнекамские дошколята отправили окопные свечи бойцам СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В 27-м детском саду Нижнекамска прошла особенная акция – дети вместе с воспитателями и родителями изготовили более 200 окопных свечей для бойцов на передовой. Эти свечи не только помогут согреться в суровых полевых условиях, но и станут символом детской заботы и поддержки.

Юные участники вложили в свои подарки тепло сердец: они не просто сделали свечи, но и украсили их своими рисунками. Цветные карандаши превратили простые листы бумаги в яркие послания надежды.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«К военным приехал танк, их друзья. И самолет. А на самолете они возвращаются домой», – рассказывает маленький художник Амир Давлетшин.

Радужные рисунки, сердечки, цветы — каждая картинка несет добро и веру в лучшее. Как отметила заведующая детского сада Елена Митрофанова, акция объединила всех – дети приносили банки, родители помогали с материалами, а педагоги организовали процесс.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Очень они там востребованы, тем более сейчас зима. Ребятам холодно. Они подогревают еду, греются. Огромная благодарность. Спасибо садику. А сейчас вот мы приехали, забрали свечи, которые они нам приготовили», – рассказала руководитель группы «Гуманитарка Татарстан» Татьяна Никифорова.

Первая партия гуманитарного груза с этими свечами отправится на передовую уже в ближайшее время. Их «огоньки поддержки» не только согреют солдат, но и напомнят им: дома их ждут, верят в них и желают скорейшего возвращения.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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