«Теплая» помощь военным: бавлинки вяжут для бойцов СВО носки и варежки

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Теплые шерстяные носки, продукты питания, маскировочные сети, плащи и снаряжение для борьбы с дронами, предметы повседневного обихода — всё это жители Бавлинского района Татарстана собирают и отправляют для солдат в зону специальной военной операции.

На днях жительницы села Салихово, представительницы местной организации татарских женщин «Ак калфак», связали шерстяные носки для бойцов СВО.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Хозяйки собрались в салиховской сельской библиотеке для вязания носков, перчаток и тапочек.

«С начала специальной военной операции из Салихова уехали двое наших ребят, — рассказала библиотекарь Лейсана Тагирова. — Мы с сельчанами и выходцами села, которые живут в других городах, собирали денежную помощь их семьям, самим ребятам. За два дня мы собрали неплохую сумму и передали ее семьям бойцов. Всегда оказываем помощь в обеспечении продуктами военнослужащих, находящихся в зоне СВО».

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Сельчане собрали мед, картофель, лук, чеснок и другие овощи. «У всех нас одно желание — чтобы наши ребята вернулись домой живыми и здоровыми», — подчеркнула волонтер.

Таслия Галеева с ранних лет знает секреты вязания и вышивания. Она искренне радуется, что может помочь военным.

«Начались морозы. Рада, что я тоже принимаю участие в таком благом деле, — отметила она. — Многие из этих носков связала и моя мама. У нас ещё есть хозяйства, которые держат скотину, овец и коз. Это означает, что шерсть и пух найти несложно. Стараемся, только бы ребята вернулись в свои семьи. Мы все ждем этого радостного дня».

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Гузель Сафиуллина умеет быстро вязать носки и тапочки. Умелая рукодельница говорит, что пару носков или варежек можно связать за один день.

«Сначала я начала вязать носки, потом мягкие, домашние тапочки-башмачки, также бойцам нужны варежки и перчатки, — говорит Гузель Сафиуллина. — За один день у меня получается связать одну пару носков».

Всего за один-два вечера рукодельницы связали около 30 пар носков, башмачков и варежек.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

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