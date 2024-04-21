Температуры в последнюю декаду апреля в Татарстане будут на 5 градусов выше нормы

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В последнюю декаду апреля средняя температура воздуха в Татарстане ожидается на 5 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Так, норма по республике составляет 8,5 градусов тепла, по Казани – 9 градусов тепла.

В четверг, 18 апреля, Татарстан столкнулся с аномальной для этого месяца жарой. В связи с этим специалисты ГУ МЧС России по республике дали рекомендации о мерах безопасности в такую погоду.