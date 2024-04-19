Профессор КФУ рассказал, как долго продержится аномальная жара в Татарстане

Аномальная жара в Татарстане и Казани задержится до середины следующей недели. Погода в предстоящие выходные дни будет по-летнему жаркой. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Лето начинается тогда, когда среднесуточная температура переходит отметку в +15 градусов. В ближайшие дни погода в Казани будет соответствовать не апрельским, а июньским нормам. Среднемесячная температура в июне в Казани составляет 18,5 градусов», – сказал он.

По данным Гидрометцентра республики, в субботу, 20 апреля, температуры воздуха днем по республике будут от +17 до +22 градусов, в восточных районах воздух прогреется до +25 градусов. В воскресенье, 21 апреля, днем ожидается от +19 до +24 градусов. В начале следующей недели в нашем регионе сохранится аномально жаркая погода, в дневные часы снова потеплеет до +22..+27 градусов.

Подробнее о погодных аномалиях и прогнозе на майские праздники и лето читайте в материале «Татар-информа» «Нервный климат и глобальное потепление: Казань накрыла аномальная жара, что будет дальше?»