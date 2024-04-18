news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 18 апреля 2024 13:33

Татарстан столкнется с аномально жаркой погодой

Скопировать ссылку
Татарстан столкнется с аномально жаркой погодой
Фото: © «Татар-информ»

С сегодняшнего дня и до вторника в Татарстане ожидается аномально жаркая погода – среднесуточные температуры будут на 9-15 градусов выше нормы. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

«Максимальные температуры воздуха в этот период составят от 19 до 27 градусов», – предупредили синоптики в штормовом предупреждении.

#аномальная жара #штормовое предупреждение
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2