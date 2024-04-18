Татарстан столкнется с аномально жаркой погодой

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С сегодняшнего дня и до вторника в Татарстане ожидается аномально жаркая погода – среднесуточные температуры будут на 9-15 градусов выше нормы. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

«Максимальные температуры воздуха в этот период составят от 19 до 27 градусов», – предупредили синоптики в штормовом предупреждении.