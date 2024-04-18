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Татарстан столкнется с аномально жаркой погодой
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Фото: © «Татар-информ»
С сегодняшнего дня и до вторника в Татарстане ожидается аномально жаркая погода – среднесуточные температуры будут на 9-15 градусов выше нормы. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
«Максимальные температуры воздуха в этот период составят от 19 до 27 градусов», – предупредили синоптики в штормовом предупреждении.
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