МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности в аномальную жару

По данным метеорологов, в период с 18 по 23 апреля в Татарстане ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами на 9-15 градусов выше нормы. Максимальные температуры воздуха в этот период составят от 19 до 27 градусов.

Специалисты ГУ МЧС России по Республике Татарстан рекомендуют поддерживать дома прохладную температуру воздуха.

Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости. Принимайте прохладный душ. Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку или солнцезащитные очки. Соблюдайте питьевой режим, избегая сладких и алкогольных напитков.

По возможности старайтесь не находиться на жаре. Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Избегайте интенсивной физической нагрузки.