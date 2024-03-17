Телемарафон «Всей семьей на выборы» стартует в Татарстане

Фото: ТНВ

Сегодня, в третий день президентских выборов, на телеканале ТНВ пройдет 12-часовой семейный телемарафон «Всей семьей на выборы». Прямой эфир стартует в 8 часов утра. Участниками марафона станут более ста гостей: известные семьи республики вместе с детьми, медиаперсоны и звезды татарской эстрады, которые тоже придут вместе со своими родными.

Во время телемарафона для зрителей будут работать четыре пары ведущих ТНВ и 12 детей-ведущих с «ШАЯН ТВ». Ожидаются прямые включения с «Болгар Радиосы», а также со стадиона «Ак Барс Арена», где пройдет семейный фестиваль.

В качестве хедлайнеров фестиваля «Всей семьей на выборы», куда можно попасть, проголосовав на выборах и получив специальный браслет, выступят Хабиб, музыкальные коллективы «Иванушки International», «Хор Турецкого»и «Кар-мэн», Ваня Дмитриенко.

В рамках марафона также будут показаны специальные выпуски «Новостей». В них можно будет увидеть репортажи с избирательных участков, данные о явке, предварительные итоги из ЦИК РТ.

Розыгрыш последнего, третьего автомобиля Lada Vesta на конкурсе «Всей семьей на выборы!» состоится в 20.10 на ТНВ. После этого произойдет вручение ключей от авто победителям конкурса.

«Мы хотим показать человеческое лицо выборов Президента России. Это люди, которые верят в будущее, у них есть надежда и желание жить и работать в этой стране», — объяснил цель марафона генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).