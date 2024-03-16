Аминов: Марафон «Всей семьей на выборы» покажет человеческое лицо выборов Президента

Гостями марафона «Всей семьей на выборы», который пройдет на телеканале ТНВ завтра с 8 до 20 часов, станут семьи со всего Татарстана. Главное цель — показать людей, которые пришли на выборы и верят в светлое будущее. Об этом «Татар-информу» сообщил генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов.

«Главными гостями нашего марафона станут около 30 семей Татарстана, которые придут к нам в эфир со своими детьми. Это настоящее и будущее нашей республики. Также пригласим семьи артистов. Мы хотим показать человеческое лицо выборов Президента России. Это люди, которые верят в будущее, у них есть надежда и желание жить и работать в этой стране», — пояснил собеседник агентства.

Во время телемарафона для телезрителей будут работать четыре пары ведущих ТНВ и 12 детей-ведущих с «ШАЯН ТВ». Ожидаются прямые включения с «Болгар Радиосы», а также с «Ак Барс Арены», где хедлайнерами концерта станут Хабиб, музыкальные коллективы «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кармен» и Ваня Дмитриенко.

В рамках марафона также можно будет увидеть специальные выпуски «Новостей». Это будут репортажи с избирательных участков, данные о явке, предварительные итоги из ЦИК РТ. Уже завтра победителям конкурса «Всей семьей на выборы!» будут вручены ключи от автомобилей Lada Vesta.

Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).