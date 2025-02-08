Телеканал «Культура» представит документальный фильм о Каюме Насыри

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К 200-летию татарского ученого-просветителя Каюма Насыри 14 февраля на телеканале «Культура» будет показан документальный фильм «Соединяющий миры». Фильм расскажет историю жизни ученого-энциклопедиста.

В фильме перед зрителем предстанет человек, который не ведал ограничений. Каюм Насыри интересовался всем, что видел, удивлялся и стремился рассказать об увиденном всему миру. Он жил, осознавая смысл своей жизни, двигался не от великой мечты к великой цели, а от одних простых дел к другим простым делам.

По мнению создателей картины, так ученый достиг величия и доказал, что мир науки и религиозность не исключают, а дополняют друг друга. Кроме того, на собственном примере он продемонстрировал, что православные и мусульмане могут жить и работать в партнерстве, двигаясь к общей цели.

«Сейчас Каюм Насыри – это сила притяжения, цементирующая сила, «соединяющая миры». Он и тогда утверждал, что только через диалог культур татарский народ будет успешен во всем: и социально, и религиозно, и культурно, и финансово», – рассказал «Татар-информу» режиссер фильма Андрей Лысяков о своем понимании ученого.

Некоторые сцены из жизни Каюма Насыри вольно инсценированы актерами Данилем Зинатуллиным и Фанисом Зиганшиным (народным артистом РТ). В фильме используется оригинальная музыка с использованием живых инструментов и стилизованная под старину цифровая графика.

Премьера документального фильма состоится на федеральном телеканале «Культура» в день рождения просветителя, 14 февраля 2025 года. Начало – в 19.45.

Перед премьерой «Татар-информ» поговорил с режиссером фильма Андреем Лысяковым о том, почему Каюм Насыри остается сейчас важной фигурой межнационального диалога.