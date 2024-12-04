В Татарстане отреставрируют дом, где родился Каюм Насыри

В Больших Ачасырах Зеленодольского района отреставрируют дом, в котором родился и жил татарский просветитель, ученый и писатель Каюм Насыри. Положительное решение историко-культурной экспертизы опубликовал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

В настоящее время здесь расположен архитектурно-этнографический комплекс, носящий имя просветителя. Специалисты заменят аварийную тесовую обшивку стен и цоколя. Однако перед этим будут демонтированы и промаркированы разрушенные образцы, которые станут моделями для изготовления новых деталей. Также будут восстановлены утраченные элементы.

Реставрация и покраска ожидает и весь декор фасада — пилястры, наличники, фриз и карниз. Планируется замена окон, усиление конструкций крыши и замена ее покрытия. При проведении работ будут восстановлены водосточные трубы и устроены слуховые окна. В самом здании проведут замену инженерно-технических сетей и отреставрирует элементы объекта культурного наследия, представляющие историко-культурную ценность.

Дом представляет собой характерный памятник деревянной провинциальной жилой архитектуры XIX-XX веков. В 1947 году основной дом был перевезен из деревни Малые Ширдани в село Большие Ачасыры. В историко-архитектурный комплекс имени Каюма Насыри, помимо него, входят главный дом и хозяйственные постройки. В 20-х годах прошлого века был практически перестроен племянником Насыри Абдрахманом Хусаиновым.

Напомним, что в 2025 году по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике проведут праздничные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Насыри. В том числе реставрацию проведут в доме в Казани, где жил ученый.

Фото на виджете: скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия