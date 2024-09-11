Театр Камала посвятил гастроли в Москве памяти Юрия Соломина

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала посвятил свои гастроли в Москве, проходящие на сцене Малого театра, памяти его худрука Юрия Соломина, скончавшегося в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Открылись гастроли показом спектакля Фарида Бикчантаева «Муть. Мухаджиры» («Болганчык еллар. Мөһаҗирләр») по роману Махмуда Галяу, который в этом году стал обладателем премии «Золотая маска».

С приветственными словами перед началом спектакля к зрителям обратились заместитель полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин, заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, заведующий труппой Малого театра народный артист РФ Владимир Бейлис и главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев.

«Мы пять лет ждали этого дня. И вот сегодня мы на этой сцене. Наш театр и Малый театр связывает давняя дружба. С 2007 года мы работали на этой площадке. Сегодня были на кладбище, возложили цветы Юрию Мефодьевичу Соломину. И эти гастроли мы бы хотели посвятить его светлой памяти», — подчеркнул Бикчантаев.

С 1988 года народный артист СССР Юрий Соломин был художественным руководителем Малого театра. Именно благодаря ему сложились многолетние дружеские отношения между Малым театром и театром Камала. «Меня располагает в татарском театре доброта, душа народа. Важно, что театр укрепляет свои традиции. Татарские актеры все пропускают через себя», — замечал он.

Гастроли театра Камала в Москве продлятся до 15 сентября. На Исторической сцене Малого театра и на сцене на Большой Ордынке будут показаны еще пять спектаклей. Это «Очарованный танцем» («Бию пәрие»), «Пять вечеров» («Санаулы кичләр»), «Голубая шаль» («Зәңгәр шәл»), «Осенний отголосок» («Көзге кайтаваз») и «Ситцевая свадьба» («Ситса туй»).

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ.