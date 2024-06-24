Спектакль Камаловского театра «Муть. Мухаджиры» стал лауреатом премии «Золотая маска»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спектакль Камаловского театра «Муть. Мухаджиры» завоевала российскую театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль большой формы».

Спектакль, поставленный режиссером Фаридом Бикчантаевым по роману Махмуда Галяу, претендовала на премию «Золотая маска» в 9 номинациях. В номинации «Лучшая работа художника по костюмам» премию также получила художник Марина Марьянич.

Рузиля Мухамметова