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Культура 24 июня 2024 22:14

Спектакль Камаловского театра «Муть. Мухаджиры» стал лауреатом премии «Золотая маска»

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Спектакль Камаловского театра «Муть. Мухаджиры» стал лауреатом премии «Золотая маска»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спектакль Камаловского театра «Муть. Мухаджиры» завоевала российскую театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль большой формы».

Спектакль, поставленный режиссером Фаридом Бикчантаевым по роману Махмуда Галяу, претендовала на премию «Золотая маска» в 9 номинациях. В номинации «Лучшая работа художника по костюмам» премию также получила художник Марина Марьянич.

Рузиля Мухамметова

#Золотая маска #театр камала #Казань #театр
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