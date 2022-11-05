«В поисках земли обетованной»: в Камаловском театре случилась главная премьера сезона

На сцене Татарского драматического театра имени Камала состоялась долгожданная премьера по дилогии «Муть. Мухаджиры» Махмуда Галяу. Худрук и главный режиссер театра Фарид Бикчантаев шел к этому спектаклю 20 лет.

Теперь у татарстанцев есть возможность не только прочесть, но и увидеть сценическое воплощение одного из важнейших романов в татарской литературе «Муть. Мухаджиры» Махмуда Галяу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Должно было наступить его время»

«Если бы кто-либо спросил меня, кто такие татары, я бы посоветовал этому человеку прочесть дилогию Махмуда Галяу», – говорит исполнитель главной роли Фаннур Мухаметзянов.

Теперь же у татарстанцев есть возможность не только прочесть, но и увидеть сценическое воплощение одного из важнейших романов в татарской литературе в интерпретации режиссера Фарида Бикчантаева. 20-летний проект (именно столько лет назад худрук и главный режиссер Камаловского театра впервые задумался над этой постановкой) наконец нашел свое сценическое решение в стенах театра.

«Я слукавлю, если скажу, что все эти годы я не отрывался от этого текста. Мы предпринимали несколько попыток его поставить. Более того, мы даже обращали на него внимание Ильдара Ягафарова (председатель Союза кинематографистов РТ, – прим. Т-и), ведь роман очень кинематографичен. Однако так ничего и не сложилось. Видимо, должно было наступить его время», – говорит сам режиссер.

Фарид Бикчантаев признается, что шел к этому спектаклю 20 лет Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Масштабный исторический спектакль от Фарида Бикчантаева – явление весьма ожидаемое и закономерное. За десятилетия работы в театре оно становится едва ли не серьезнейшей работой худрука. Обвинить его в локальной театральной победе невозможно. Ведь по сути он взял на себя серьезную просветительскую роль.

«Приписка “сын врага народа” накладывалась черным пятном на биографию человека»

Как ни странно, дилогия «Муть. Мухаджиры», как и ее автор Махмуд Галяу, не широко известны. Хотя в ней автор глазами проницательного, талантливого художника увидел свой народ, его характер и стремления. Именно «Муть. Мухаджиры» ознаменовала собой появление нового жанра реалистического исторического романа в татарской литературе.

Виной его забвения стал тот факт, что Галяу был репрессирован и расстрелян. Интересно, что с того момента прошло ровно 85 лет.

«Его сын был военным. Из своей карьеры он выжал максимум, стал полковником. Но, по воспоминаниям его детей, он всегда говорил, что ему не дали генерала лишь потому, что он носит фамилию Галяутдинов. Это сейчас никому нет дела до твоих предков, а тогда приписка “сын врага народа” накладывалась черным пятном на биографию человека», – рассказывает правнучка Махмуда Галяу Анастасия Галяутдинова.

Махмуд Галяу планировал создать эпопею из четырех частей «Кровавые метки». Но при жизни успел написать и перевести на русский язык только две первых книги тетралогии Фото: museum.ru

По признанию Анастасии, отголоски прошлого сейчас мало влияют на потомков Галяу. Накладывается лишь моральное чувство ответственности на семью перед выдающейся личностью прадеда.

По ее словам, история семьи Галяу непростая. Именно на плечи третьей жены писателя легли хлопоты по реабилитации имени мужа.

«После десяти лет ссылки в страшнейшем лагере сталинского режима Карлаг под Карагандой она занялась этими вопросами. Его имя было восстановлено лишь в 57-м году. Наша же семья сегодня занимается восстановлением исторической справедливости его биографии. Ведь во многих статьях допущены фактологические ошибки. К примеру, часто путают имена его дочери и жены», – говорит Галяутдинова.

Что касается самого спектакля, Анастасия отмечает – это долгожданное событие для ее семьи. Именно сегодня происходит возрождение его литературного наследия, которое, безусловно, достойно внимания татарского народа.

По словам режиссера, основной темой спектакля стал поиск земли обетованной и размышления о счастье человека Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Эта постановка перекинула исторический мост в сегодняшние дни»

Махмуд Галяу планировал создать эпопею из четырех частей «Кровавые метки». Однако при жизни он успел написать и перевести на русский язык только две первых книги тетралогии — романы «Муть» и «Мухаджиры». Когда же Галяу репрессировали и расстреляли, его архив на татарском языке был уничтожен. В результате две первые части пришлось переводить обратно на татарский.

Удивительно, насколько часто искусство становится отражением современных событий. Никто из команды Камаловского театра не мог и подумать, что зародившаяся еще 20 лет назад идея поставить дилогию Махмуда Галяу на одной из главный татарских драматических сцен будет настолько коррелироваться с событиями сегодняшнего дня и отзываться в сердцах народа.

«Эта постановка перекинула исторический мост в сегодняшние дни. Очень важно, чтобы о таких событиях люди знали. Эта история – пример того, как важно в непростые времена объединяться. Только когда мы обретем общность, мы сможем жить в свободном мире. Именно в этой идее олицетворяется личность моего прадеда», – уверена Анастасия Галяутдинова.

В центре повествования оказывается любовь деревенских жителей Сафы и Саджиды Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В первой части спектакля рассказывается о жизни татарской деревни конца XIX века. Сюжет основывается на событиях, происходивших в 1877 году. Тогда голод охватил все Поволжье. В центре повествования оказывается любовь деревенских жителей Сафы и Саджиды – принципиальных и сильных личностей. Действие разворачивается на территории нынешнего Татарстана, в деревне Мауля-Колы.

Вторая часть повествует о времени первой переписи населения Российской империи 1897 года. Тогда целыми деревнями люди эмигрировали в поисках лучшей для себя доли. Причиной переселения татар в Турцию стала и жесткая политика императора Александра III по отношению к мусульманам Поволжья и Урала. В период его правления был взят серьезный курс на то, чтобы с помощью миссионеров обратить татар в христианство. Такой же политики первоначально придерживался император Николай II.

Слух о том, что перепись нужна для того, чтобы выявить и крестить всех мусульман, вселял в людей страх. Во многих деревнях Поволжья вспыхнули бунты. В отказавшиеся участвовать в переписи деревни были направлены жандармы, и жителей сурово наказывали.

Бикчантаев продолжает свои эксперименты в области театрального языка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В то время, как и всегда, впрочем, беда одних часто становилась прибыльным делом для других. И переселение стало настоящим бизнесом. И в этой истории о татарах есть и неприятные факты – были и те из нас, которые зарабатывали на всем этом: подделывали и продавали документы, например», – говорит режиссер.

«На сцене вы не увидите ни одного лишнего движения»

Пустая сцена театра оформлена чем-то вроде строительных лесов, которые весьма мобильны и составляют архитектуру окружения каждой сцены, будь то деревушка, корабль или новые земли на чужбине. Такое решение весьма характерно для современной европейской сценографии, и опытному художнику Сергею Скоморохову хорошо известно, что оно хорошо работает, – без лишнего нагромождения они дают простор для игры актеров и фантазии самих зрителей.

Пустая сцена театра оформлена чем-то вроде строительных лесов, которые весьма мобильны и составляют архитектуру окружения каждой сцены Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бикчантаев продолжает свои эксперименты в области театрального языка, в которых творчески преломляются и обогащаются традиции и эстетика национального театра. Именно поэтому немаловажную роль здесь играет хореография, поставленная Нурбеком Батуллой.

«Наша задача была в том, чтобы танцы не выглядели как вставные номера, а продолжали и усиливали драматургию спектакля. Мы старались тесно сплести пластику с заложенными в постановке смыслами, с драматическим действием и создать дополнительный смысловой пласт. Я бы даже не назвал это танцами, скорее это просто движения», – рассказал сам Батулла.

Хореограф признается, что понятия татарского современного танца как такового пока не существует. Но если и говорить о его зачатках, то именно в этом спектакле отражены его тенденции.

Немаловажную роль играет хореография, поставленная Нурбеком Батуллой Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Надо сказать, что единственным номинантом из Татарстана российской национальной театральной премии «Золотая маска» этого года стал танцевальный перформанс «ДӨР» – проекта, реализованного командами творческого объединения «Алиф» и театральной площадки MOÑ. То, что он представлен сразу в пяти номинациях, подтверждает уникальность пластического языка современного национального танца», – отметил хореограф.

Ранее первая часть спектакля уже была представлена в день юбилея режиссера – 21 мая. Тогда показ был обозначен как «генеральный прогон». И не случайно. Невооруженным взглядом стало заметно, насколько сильно динамизировалось действие.

«Процесс формирования спектакля продолжается до сих пор. На каждой репетиции мы дорабатываем постановку, цепляемся буквально за каждое слово. Сейчас на сцене вы не увидите ни одного лишнего движения», – рассказал Фаннур Мухаметзянов.

По словам режиссера, основной темой спектакля стал поиск земли обетованной и размышления о счастье человека.