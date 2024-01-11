Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин ушел из жизни на 89-м году, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Соломина вчера выписали из больницы, где он оказался в результате инсульта. А сегодня артиста не стало.

Предварительная причина смерти — почечная недостаточность, она стала осложнением на фоне перенесенного инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлеяниями в мозг.

Сообщается, что рядом с актером находилась его дочь. Дата и место прощания будет известна позднее.