ТатНИИСХ: Возвращение холодов пойдет на пользу озимым и садовым культурам

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Прогнозируемое синоптиками возвращение холодов в Татарстан пойдет на пользу как озимым, так и садовым культурам. При сохранении аномально теплой погоды началась бы вегетация растений, а так они не выйдут из состояния покоя, и вероятные мартовские морозы не погубят урожай. Об этом рассказала главный научный сотрудник ТатНИИСХ Казанского научного центра РАН, доктор биологических наук, профессор Мира Пономарева, пишет газета «Республика Татарстан».

«Если весна будет ранней и в марте даже „благополучные“ поля освободятся от снежного покрова, начнется вегетация растений, и если вдруг случатся морозы до -7 градусов, посевы неминуемо погибнут. Особенно велик риск на полях, расположенных на возвышенностях, например, в юго-восточной части республики, в юго-западной буинской зоне», — пояснила ученый.

Вместе с тем, по словам исследовательницы, распространенные в Татарстане сорта озимых культур, выведенных специалистами ТатНИИСХ, гораздо устойчивее к климатическим колебаниям, чем южные, которые быстро трогаются в рост.

«Поэтому сценарий с возвратными заморозками для татарстанских сортов озимых культур не очень благоприятный, но не смертельный. Озимые сорта ржи нашей селекции занимают на полях республики 53%, пшеницы — 35%», — уточнила она.

При аномально теплой погоде специалисты переживают за поля, где снега мало (сейчас толщина снежного покрова по региону колеблется от 4 до 23 сантиметров). «<...> если пройдет дождь, он (снег — прим. Т-и) и вовсе может сойти на нет. Там, где снега около 20 сантиметров, растения находятся в глубоком покое, в рост не трогаются, за них мы пока не беспокоимся», — прокомментировала существующие риски главный научный сотрудник ТатНИИСХ.

Относительно садовых культур Мира Пономарева сказала, что холода для них будут полезны, потому что остановят уже начавшийся процесс пробуждения.

«<...> например, уже набухли почки у смородины, и если тепло продлится, растения проснутся окончательно, в них начнется сокодвижение, а потом возможные мартовские морозы их погубят, как это было в прошлом году, когда майские холода сгубили урожай яблок», — объяснила специалист.

Уже сегодня ночью столбики термометров по Татарстану опустились до 7 градусов ниже нуля. По информации Гидрометцентра РТ, скоро в республике под воздействием антициклона установится морозная погода с ночными температурами от -14 до -19 градусов и дневными — от -4 до -9.