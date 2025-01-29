Минсельхозпрод РТ: Гибель озимых на некоторых полях составляет 2-3%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На данный момент влажная и теплая погода в Татарстане не оказывает серьезного отрицательного влияния на состояние озимых культур. Гибель посевов на некоторых полях составляет около 2-3%. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Серьезной угрозы для озимых не видим. В целом ситуация стабильная, температура на узлах кущения — от 2 до 5 градусов мороза. Снежный покров нивелирует резкие перепады и повышение температуры, поэтому надеемся, что озимые благополучно перезимуют и дадут неплохой урожай», — рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в некоторых районах снежный покров на полях достигает около 10 сантиметров, а в юго-восточной зоне доходит до 45 сантиметров. «Снежный покров на полях есть, и по осадкам с октября по текущий день мы приближаемся к средним многолетним значениям», — отметили в пресс-службе.

В прошлом году в Татарстане озимые были посеяны на площади 485 тыс. гектаров. Из них 412 тыс. гектаров, или 84%, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

«76 тыс. гектаров, или около 16%, ушли в зиму в несколько изреженном виде, поскольку осенью был серьезный дефицит осадков. В период посева и всходов озимых наблюдался серьезный недостаток влаги, поэтому даже на некоторых полях не стали сеять, поскольку почва на залегание семян была абсолютно сухая», — пояснили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что значительного пересева в этом году не ожидается, но в случае такой необходимости есть запас семян.