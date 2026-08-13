«Татнефть» занялась возрождением лесохимической отрасли

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина занимается возрождением лесохимической отрасли. Об этом рассказал генеральный директор компании Наиль Маганов в интервью президенту ассоциации «Глобальная энергия» Сергею Брилеву, передает ИС «Вести».

«У нас есть деревья, которые растут очень быстро, но, к сожалению, которые не сильно пригодны в виде строительных материалов, если над ними дополнительно не поработать. Если поработать, это будет идеальный вариант», – отметил руководитель нефтяной компании.

При этом, по словам Маганова, в прошлом Россия была мировым лидером в лесохимии (которая представляет собой составную часть биохимии). «И вот над этим у нас тоже работает несколько лабораторий, и мы пытаемся получить ингредиенты для топлива», – пояснил он.

Кроме того, нефтяник обратил внимание на то, что даже углекислый газ может использоваться для производства топлива – он применяется для повышения нефтеотдачи.

«Распространенный процесс – это захоронение его в пластах, и мы первые в Российской Федерации уже получили лицензию и это делаем», – уточнил Маганов, сделав акцент на экономической обоснованности процесса.

Ранее «Татнефть» выступила инициатором создания особой экономической зоны «Зеленая долина», в рамках которой планирует создать комплекс глубокой переработки зерна с получением модифицированных крахмалов, которые в дальнейшем используются для получения биополимеров. Теперь ОЭЗ будет расширена.

Помимо этого, в Альметьевском районе РТ на площадке Миннибаевского ГПЗ «Татнефти» в прошлом, 2025 году запущена опытно-промышленная установка по производству кормового белка (гаприна) из метана.

До этого, в 2024-м, компания планировала инвестировать 110 млрд рублей в создание производства терефталевой кислоты (ТФК) в Нижнекамском районе РТ. Сообщалось, что, помимо ТФК, завод будет выпускать биоэтанол, который используется в качестве присадки для моторного топлива, и эфирно-альдегидную фракцию (ЭАФ).

Основным акционером ПАО «Татнефть» является Татарстан: республике принадлежит 34% обыкновенных акций. Примерно 3% приходится на казначейские акции, 9% размещено в ADR (американских депозитарных расписках). Иным акционерам принадлежит 54% акций.