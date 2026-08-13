Маганов заявил о невозможности отказа от международной кооперации

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Несмотря на нынешнее ухудшение геополитических условий, отказ от международной кооперации невозможен. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина Наиль Маганов в интервью президенту ассоциации «Глобальная энергия» Сергею Брилеву, передает ИС «Вести».

«Он (вопрос международной кооперации – прим. Т-и) никуда не уходил и не должен уходить. Какие бы ни были сегодня недоразумения, недопонимания. Мы живем на одной планете, мы дышим одним воздухом. Это то, что нас объединяет», – констатировал нефтяник.

«Мы все переживаем за наше будущее. Не должно быть энергетической бедности, люди должны иметь доступ ко всем возможностям цивилизации», – выразил при этом уверенность Маганов.

Вместе с тем гендиректор «Татнефти» обратил внимание на то, что компания еще до санкций сумела в полном объеме наработать «не только технологии добычи, но и технологии производства оборудования для этой добычи». Опытные образцы, по его словам заказывались в Татарстане.

Кроме того, Маганов упомянул, что компании вместе с российскими учеными удалось создать технологию переработки «этой тяжелой нефти, очень тяжелой нефти», позволяющую получить экономический результат.

В апреле прошлого, 2025 года на научно-практической конференции «Татнефть – 75 лет непрерывного развития» представители компании рассказали об увеличении в Татарстане доли трудноизвлекаемой нефти в добытых углеводородах. В результате «Татнефть» бурит скважин больше относительно процента собственной добычи, чем все другие российские компании, сообщало ИА «Девон».

До этого, в августе 2024-го, на Татарстанском нефтегазохимическом форуме, татарстанская компания отчиталась, что для переработки тяжелых нефтяных остатков на комплексе «ТАНЕКО» в Нижнекамске импортозаместила зарубежные технологии. В частности, речь тогда шла о гидроконверсии и замедленном коксовании.

В 2025 году ПАО «Татнефть» увеличило добычу нефти на 2% – до 27,83 млн тонн. Основным акционером компании является Татарстан: республике принадлежит 34% обыкновенных акций. Примерно 3% приходится на казначейские акции, 9% размещено в ADR (американских депозитарных расписках). Иным акционерам принадлежит 54% акций.