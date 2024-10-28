ОЭЗ нефтехимиков и «Зеленая долина» нефтяников: Нижнекамску пообещали 2 трлн инвестиций

По объему инвестиций в основной капитал Нижнекамский район занимает третью позицию в республике

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Успех нашей территории зависит от деятельности градообразующих предприятий»

Первый заместитель руководителя исполкома района Ильназ Мухаметьянов отметил, что по объему инвестиций в основной капитал Нижнекамский район занимает третью позицию в республике.

«Успех нашей территории зависит от деятельности градообразующих предприятий, в планах которых предусмотрены значительные инвестиции в масштабные инвестиционные проекты федерального уровня», – сообщил он.

В структуре инвестиций более 87,5% приходится на градообразующие промышленные предприятия, такие как: «Нижнекамскнефтехим», «ТАНЕКО», «ТАИФ-НК» и шинный комплекс. Основные масштабные инвестиционные проекты федерального уровня приходятся на компании группы «Татнефть» и компанию «Нижнекамскнефтехим».

Общий объем инвестиций в проекты группы компаний «Татнефть» в Нижнекамском районе оцениваются в 1 тлрн рублей. Компания продолжает развитие комплекса «ТАНЕКО», куда планирует вложить 574 млрд рублей. Кроме того, «Татнефть» инвестирует 110 млрд рублей в организацию производства терефталевой кислоты (ТФК). Помимо ТФК завод будет выпускать биоэтанол, который используется в качестве присадки для моторного топлива и эфирно-альдегидную фракцию (ЭАФ).

«Зеленая долина» займет 153,6 га в Нижнекамском районе

«Татнефть» также выступает инициатором создания особой экономической зоны «Зеленая долина», в рамках которой планирует создать комплекс глубокой переработки зерна с получением модифицированных крахмалов, которые в дальнейшем используются для получения биополимеров. Общий объем инвестиций составит 270,1 млрд рублей.

Как ранее сообщал «Татар-информ», нефтяная компания намерена разместить «Зеленую долину» на территории четырех районов республики — Нижнекамском, Азнакаевском, Альметьевском и Заинском районах.

Самый большой участок ОЭЗ займет 153,6 га в Нижнекамском районе. Четыре участка площадью 41,3 га располагаются в Азнакаевском районе, два участка в 16,5 га — в Заинском и пять участков на 45,9 га — в Альметьевском районе. Резиденты планируют производить биоудобрения, сорбенты, вести первичную и глубокую переработку лубяных культур.

Напомним, что сейчас в Татарстане работают две особых экономических зоны. ОЭЗ «Алабуга» была создана первой и располагается в Елабужском районе на площади 3,9 тыс. га. ОЭЗ «Иннополис» площадью 311 га расположена в Верхнеуслонском и Лаишевском районах.

Большая ставка в развитии экономики территории делается на индустриальный парк ЭП-600 Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

ОЭЗ «Алабуга» обеспечит ЭП-600 инфраструктурой для развития новых производств

Ильназ Мухаметьянов затронул тему расширения ОЭЗ «Алабуга» на территорию Нижнекамского района и создание индустриального парка ЭП-600.

Он напомнил, что в 2022 году между «Нижнекамскнефтехимом», СИБУРом и ОЭЗ «Алабуга» подписано соглашение о создании индустриального парка «Этилен 600». Общий объем инвестиций составит 1,3 трлн рублей.

«Нижнекамскнефтехим» будет поставлять сырье для резидентов парка, которые смогут производить продукцию для медицины, строительства, ЖКХ и других отраслей.

Планируется, что ОЭЗ «Алабуга» обеспечит индустриальный парк и его резидентов инфраструктурой для развития действующих и создания новых импортозамещающих производств.

Потенциальные резиденты будут производить этиленовые амины и окись пропилена, которые позволят снизить зависимость от иностранного сырья для деэмульгаторов, эпоксидных смол, использующихся в нефтегазовой промышленности и ОПК. А производство анилина и изоцианатов позволит обеспечить широкие отрасли промышленности отечественными полиуретановыми системами. Общий объем инвестиций шести потенциальных резидентов — 178,6 млрд рублей.

«Для того чтобы реализовать планы по импортозамещению в стратегических отраслях, необходимы инвестиции в инфраструктуру на сумму 17,9 млрд рублей, а также инвестиции с логистическую инфраструктуру», — отметил спикер.

Логистический комплекс им. Дэн Сяопина принял первые составы из Китая

Между тем логистический терминал имени Дэн Сяопина готов к вводу в эксплуатацию и отправке контейнеров в Китай. В тестовом режиме уже доставлены составы из КНР с импортом, до конца месяца готовится отправка состава на экспорт.

Строительство логистического комплекса началось в прошлом году на границе с промпарком «Этилен 600». В связи с тем, что на территории Нижнекамского промышленного узла не нашлось подходящего земельного участка для размещения терминала, для отгрузки продукции индустриального парка ЭП-600 и промузла комплекс был построен преимущественно в Тукаевском районе.

Он находится в 7 километрах от Нижнекамска и 15 от Набережных Челнов, а также в непосредственной близости от федеральной трассы М7 «Волга» и международного аэропорта «Бегишево».

Планируется, что логистический комплекс будет еженедельно минимум по одному поезду принимать из Китая и отправлять обратно в Китай.

Начальная площадь терминала по проекту 65 гектаров. Длина контейнерной площадки — чуть более 1 километра. Комплекс будет оказывать услуги по кратковременному и долговременному хранению грузов, погрузочно-разгрузочным работам, управлению заказами и учету складируемых товаров, взвешиванию и маркировке товаров, формированию партий грузов. Мощность логистического комплекса — 100 тыс. контейнеров в год. Объем инвестиций составляет 51,5 млрд рублей.

«Новый логистический хаб позволит организовать получение и отгрузку по Каме металлопроката»

До конца 2029 года продолжает действовать Территория опережающего развития «Нижнекамск». По прогнозам, к концу 2024 года объем инвестиций составит 7,68 млрд рублей.

По информации Ильназа Мухаметьянова, один из ключевых резидентов ТОР рассматривает возможность размещения двух своих новых проектов в Нижнекамске, это прокат и цинкование рулонной стали. Общий объем инвестиций составит 4,1 млрд рублей.

«Одним из новых проектов, который мы видим в будущем в ТОР, это логистический хаб ТЭМПО. Логистический хаб позволит организовать получение и отгрузку по Каме металлопроката, нерудных материалов и контейнеров, а также получить синергетический эффект в паре с Логистическим терминалом им. Дэн Сяопина. Объем инвестиций составит 12 млрд рублей на первом этапе проекта», — сообщил докладчик.

Продолжает развиваться уникальное в России производство изделий из микрофибры полного цикла «Бикотекс». Подписано дополнительное соглашение об увеличении показателей по интерстициальному проекту. Объем инвестиций составит 3,6 млрд рублей и увеличение рабочих мест до 665.

Компания «Айпласт» расширяется и создает новое производство транспортной и складской упаковки из полимерного листа для логистических комплексов. Объем инвестиций составит 269,4 млн рублей.

Рыбацкая деревня и загородный отель в «Камской гавани»

В скором времени в Нижнекамском районе появится туристско-рекреационный комплекс «Камская гавань». По словам докладчика, это будет комфортабельное место отдыха для горожан и туристов, в том числе — для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Комплекс будет включать загородный отель с качественным номерным фондом, рыбацкую деревню с расширенной инфраструктурой и рекреационную зону. Объем инвестиций составляет 1,7 млрд рублей. Будет создано 250 рабочих мест.

Ильназ Мухаметьянов подчеркнул, что в Нижнекамске кроме новых промышленных и туристических объектов появляются и новые объекты торговли, питания и проживания. Например, это халяль-пространство «Вадуд», кафе «Франт», «Чемодан вкуса», планируется открытие гостиницы «Марион». А в торговом центре «Парус» в феврале планируется открытие рестобара. Общий объем инвестиций данных объектов составил более 800 млн рублей.

В завершение своего выступления докладчик отметил, что Нижнекамский район — это уникальная территория с точки зрения инвестиционной привлекательности.

«На территории размещен один из самых крупных промышленных узлов в стране кластерного типа, в городе имеется территория опережающего развития, в районе создаются две особые экономические зоны — „Алабуга“ и „Зеленая долина“. Данные проекты позволят в будущем достичь технологического и сырьевого суверенитета», — заключил он.

Рамиль Муллин призвал задействовать пустующие территории района под новые и интересные проекты Фото: e-nkama.ru

«Есть возможность выйти на Черное море или на Каспий»

Комментируя доклад, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин отметил, что большая ставка в развитии экономики территории делается на индустриальный парк ЭП-600, промышленные парки, логистический комплекс им. Дэн Сяопина и логистический хаб ТЭМПО. Планируется задействовать водный, автомобильный и железнодорожный транспорт.

«Почти 9 месяцев в году мы можем использовать более дешевый вид транспорта – водный. Это уникальная возможность. Одно дело — дешевле. Другое — возможность выйти на Черное море или Каспий. Это предполагает большую торговлю со странами, которые примыкают к этим водным стихиям», — поделился мнением Муллин.

Также он призвал задействовать пустующие территории района под новые и интересные проекты.

«Потенциал Нижнекамска до конца не реализован, есть огромные территории, которые сегодня не задействованы. Это нижняя часть возле железной дороги, где гаражи. Также это территория строителей. Когда-то эти большие предприятия существовали, сейчас уже такой необходимости нет. Как раз есть возможность использовать эти земли более эффективно. С сохранением баланса и экологических требований мы должны развивать те производства, какие сделает территорию более интересной», — отметил градоначальник. Он привел в пример компанию «Бикотест», которая реализует проект по производству изделий из микрофибры полного цикла.

Также Муллин назвал ниши, которые нужно развивать в городе. «Есть запросы на гостиничный бизнес, на общественное питание, досуг. Здесь, конечно, пока мы отстаем», — заявил он.