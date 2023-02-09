Татары Москвы открыли сбор помощи для пострадавших при землетрясениях в Турции и Сирии

В Татарском культурном центре Москвы развернули пункт сбора помощи для пострадавших в результате землетрясений в Турции и Сирии. До 14 февраля включительно можно передать вещи первой необходимости, которые затем будут направлены в посольства этих стран.



Как сообщили в Полпредстве РТ в РФ, после мощнейшего природного катаклизма множество людей осталось без средств к существованию и крыши над головой. В число предметов первой необходимости для пострадавших входят теплые одеяла и одежда, обогреватели, портативные зарядные устройства (пауэрбанки), термосы, палатки и спальные мешки.

Сбор на пункте охраны по адресу: г. Москва, Малый Татарский переулок, д. 8 будет работать ежедневно с 10.00 до 20.00.

Турцию 6 февраля потрясло сильнейшее с 1939 года землетрясение, унесшее жизни более 16 тыс. человек. Свыше 64 тыс. получили ранения. В ряде провинций Сирии, в том числе в Дамаске и Латакии, также были ощутимы сильнейшие подземные толчки. На территориях обеих стран продолжаются спасательные работы. Среди прочих в них принимают участие российские специалисты.

Многие страны, включая Россию, начали собирать помощь для пострадавших. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Турции в Казани. В общей сложности за сутки в республике собрали более 157 тыс. рублей.