За четыре часа число погибших при землетрясении в Турции выросло до 16 тыс. человек

Число жертв землетрясений в Турции продолжает расти. За последние четыре часа количество погибших увеличилось с 14 104 до 16 170. Количество раненых также выросло — почти на двести человек. Об этом рассказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«На данный момент число погибших составляет 16 170, раненых 64 194», — сообщил Президент Турции во время посещения провинции Османийе, где природным катаклизмом были разрушены 34 здания.

В Турции и соседней Сирии 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эрдоган отметил, что оно стало самым мощным с 1939 года. Многие страны, включая Россию, начали собирать помощь пострадавшим.

Раис Татарстана Рустам Минниханов также поручил организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Турции в Казани. В общей сложности за сутки в республике собрали свыше 157 тыс. рублей.