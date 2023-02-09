Татарстан за сутки собрал 157 тыс. рублей на помощь пострадавшим в Турции

За сутки в Татарстане собрали свыше 157 тыс. рублей для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Об этом сообщила генеральный директор благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» Альфия Валиева.

«Сразу же откликнулись физические лица. Кто-то перечислил 100 рублей, кто-то 1,5 тысячи, а кто-то и 8 тысяч рублей. Всего за день собрано свыше 157 тысяч рублей», – рассказала Валиева.

Она отметила, что основная часть средств поступила от физических лиц, однако две организации также успели внести свой вклад.

«В любом случае, в крупных организациях необходимо принятие решения, согласование и оформление документов и только после этого средства перечисляются», – добавила Валиева.

Ранее также сообщалось, что химический комплекс «Аммоний» на помощь пострадавшим направит миллион рублей.

Напомним, что вчера Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции. Сбор ведется в Казани. Денежные средсвта можно отправить по реквизитам:

*Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»*

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК

БИК 049205805

К/с 30101810000000000805

Назначение платежа: Помощь жителям Турции