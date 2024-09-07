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Татарстанстат назвал средний размер назначенных пенсий в республике на 1 июля
Средний размер назначенных пенсий в Татарстане на 1 июля текущего, 2024 года составил 20 775,9 рубля. Это следует из доклада о социально-экономическом развитии республики, подготовленного Татарстанстатом.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2023 года реальный размер назначенных пенсий в республике уменьшился на 1,4%.
Пока неизвестно, как средний размер назначенных пенсий по данным на 1 июля относится к среднему размеру начисленной заработной платы жителей Татарстана на эту же дату. По данным на 1 апреля их соотношение составляло 29,6%.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что реальные зарплаты в республике выросли на 10,4%.
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