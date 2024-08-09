Соцфонд по РТ подсчитал число получателей повышенной пенсии в 2025 году

По предварительному прогнозу Соцфонда России по Татарстану, повышенную пенсию после февральской индексации получат более 200 тыс. трудящихся пенсионеров региона. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин.

«Прогнозируется, что повышенную пенсию в Татарстане в 2025 году получат более 200 тыс. трудящихся пенсионеров. Средства в бюджете для этого заложены», – отметил он.

По словам Вафина, со следующего года повышение пенсии будет производиться всем пожилым людям, независимо от того, продолжают они трудиться или вышли на заслуженный отдых. У работающих пенсионеров индексироваться будет не фактически выплачиваемая пенсия, а та, какой она была бы, если бы предыдущие индексации действовали.

Подробнее о предстоящей индексации пенсий читайте в материале «Татар-информа» «Соцфонд Татарстана: Работающих пенсионеров ждет перерасчет и индексация пенсий».