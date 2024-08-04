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Назван размер средней пенсии в Татарстане по состоянию на 1 июня 2024-го
Средняя пенсия в Татарстане в номинальном выражении на 1 июня 2024-го составляет 20 768 рублей. Причем у работающих пенсионеров, проживающих в республике, размер пенсии составляет 17 957 рублей, а у неработающих – 21 430 рублей. Такие данные следуют из статистики Росстата.
В среднем по Приволжскому федеральному округу пенсии на 1 июня текущего года составляют 20 321 рубль, причем у работающих пенсионеров пенсия составляет около 17 742 рублей, а у неработающих – 20 971 рубль.
Уточняется, что это средний размер пенсии в номинальном выражении, назначенной пенсионерам, состоящим на учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – ПФР). Он определяется делением общей суммы назначенных пенсий на численность пенсионеров, состоящих на учете в системе ПФР.
Ранее сообщалось, что средняя пенсия в России на 1 апреля этого года составляла 20 941 рубль.
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