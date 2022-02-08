Татарстанский сноубордист Вик Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе

Татарстанский сноубордист Вик Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине.

В заезде за третье место Уайлд одержал победу над 41-летним итальянцем Роландом Фишналлером. В полуфинале один из девяти представителей Татарстана уступил словенцу Тиму Мастнаку, который по итогу стал вторым. Золото выиграл австриец Беньямин Карл.

Стоит отметить, что Вик Уайлд является двукратный олимпийским чемпионом Сочи-2014. С 2019 года американец с российским паспортом выступает в составе команды Татарстана.

Эта медаль стала для нашей республики уже третьей на Олимпиаде в Пекине. Напомним, ранее золото в командном турнире фигурного катания выиграла Камила Валиева, а чуть позднее прыгун на лыжах с трамплина Данил Садреев завоевал серебро.