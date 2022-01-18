От Камилы Валиевой до звезд «Ак Барса»: кто представит Татарстан на Олимпиаде в Пекине

До старта Олимпиады остается три недели, и тренерские штабы сборных России начинают вносить ясность, кто отправится в Пекин в феврале. К данной минуте со списками определились не во всех видах спорта, но уже сейчас можно предположить, кто из татарстанцев окажется в заключительной заявке. Подробнее – в обзоре ИА «Татар-информ».

Олимпийский комитет России еще в октябре опубликовал расширенный список из более чем 500 спортсменов, имеющих шансы попасть на зимние Олимпийские игры-2022. Среди претендентов в заявке нашлось место и для 20 спортсменов из Татарстана, представляющих республику в пяти видах спорта. Это фигурное катание, лыжные гонки, прыжки с трамплина, сноуборд и хоккей.

Но тот список был объявлен еще в далеком октябре, прошло более трех месяцев. За такой большой промежуток времени изменилось многое.

Фигурное катание: Камила Валиева – главная звезда Татарстана в Пекине-2022

Сейчас Камила Валиева является фигуристкой №1 не только в России, но и в мире Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Сразу же стоит сделать небольшую ремарку. Уроженка Казани и наша главная надежда в женском одиночном фигурном катании Камила Валиева отправится на Олимпиаду в качестве представителя Москвы. Камила вместе со своей семьей перебралась в столицу еще в 6-летнем возрасте, и фактически вся профессиональная карьера фигуристки теперь связана с этим городом.

Еще год назад поверить в такое было бы действительно сложно, но сейчас 15-летняя спортсменка является фигуристкой №1 не только в России, но и в мире. Причем с таким запасом, что сомневающихся в золоте Валиевой в Пекине с каждым днем становится все меньше и меньше. Ну а после победы на чемпионате Европы и мирового рекорда в короткой программе таковых, наверное, не осталось и вовсе.

В качестве полноценной представительницы Татарстана в фигурном катании мы вправе рассчитывать на Евгению Тарасову – серебряного призера прошлой Олимпиады Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В качестве полноценной представительницы Татарстана в фигурном катании мы также вправе рассчитывать и на Евгению Тарасову. В 2018 году она в паре с Владимиром Морозовым остановились в шаге от подиума. В этом году у пары есть прекрасная возможность улучшить результат 4-летней давности. На недавно прошедшем чемпионате Европы Тарасова и Морозов стали вторыми, уступив лидерам Мишиной и Галлямову всего 3 балла.

Татарстанский хоккей могут представить до 11 игроков «Ак Барса» и «Нефтехимика»

Что касается хоккея, то здесь представителей Татарстана будет точно больше, чем где-либо Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Что касается хоккея, то здесь представителей Татарстана будет точно больше, чем где-либо. Из-за того, что НХЛ отказалась отпускать своих хоккеистов в Пекин, весь взор тренерского штаба сборной России направился на КХЛ. Наибольшие шансы на попадание в заявку сборной России имеют Тимур Билялов, Дмитрий Воронков, Артем Галимов. Все они вызваны на сборы национальной команды.

Стоит отметить, что татарстанские хоккеисты будут представлять далеко не только сборную России. Так, отличные шансы на вызов имеют канадцы «Ак Барса» Джордан Уил, Марк Барберио, Джейсон Демерс и Эрик Фер. А американец Стивен Кэмпфер, швед Пер Линдхольм, а также нижнекамские соседи Рональд Кнот и Лукаш Клок уже вызваны в сборную США и Чехии соответственно.

Лыжные гонки: из пяти татарстанцев до Пекина доехала одна Мацокина

Для Христины Мацокиной (слева) эта Олимпиада станет первой в карьере Фото: minsport.tatarstan.ru

Одна из немногих дисциплин, в которой состав на зимние Олимпийские игры объявлен уже официально. Нашей стране досталась квота по 8 мужчин и женщин.

Изначально в октябрьском расширенном списке присутствовало сразу пять представителей Татарстана: Андрей Ларьков, Антон Тимашев, Артем Николаев, Анна Нечаевская и Христина Мацокина. Однако до окончательной заявки в Пекин доехала только последняя. Для 23-летней победительницы Универсиады эта Олимпиада станет первой в карьере. Вероятнее всего, Христина побежит коньковым стилем в спринте.

Сноуборд: Милена Быкова и два татарстанца в деле

На Олимпийские игры с вероятностью в 95% поедет Милена Быкова Фото: © ИА «Татар-информ»

В октябрьский список попали четыре татарстанца: Владислав Хадарин, Милена Быкова, Дмитрий Сарсембаев, а также двукратный олимпийский чемпион 2014 года Вик Уайлд. Американец с российским паспортом выступает за Татарстан с 2019 года. 35-летний сноубордист уже заявлял о том, что этот турнир может стать для него последним в карьере, да и в целом тренерскому штабу будет логичнее и правильнее взять в Пекин более опытных парней.

Уже известно, что в состав сборной попала Милена Быкова. В идеале уроженка Башкортостана может побороться даже за медали первенства.Также в Пекин поедут Вик Уайлд и Владислав Хадарин.

Прыжки с трамплина: татарстанец может стать самым молодым в Пекине

Уроженец Альметьевска Данил Садреев имеет неплохие шансы на попадание в итоговую заявку Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Тренерский штаб до сих пор не определился с выбором участников. Однако прямо сейчас можно сказать, что 18-летний уроженец Альметьевска Данил Садреев имеет неплохие шансы на попадание в итоговую заявку. Молодое дарование в этом сезоне идет вторым среди всех россиян в общем зачете Кубка мира по прыжкам с трамплина и грозит стать самым молодым татарстанцем на предстоящей Олимпиаде.