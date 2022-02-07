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Спорт
7 февраля 2022  17:10
Дамир Садриев

Татарстанский прыгун на лыжах с трамплина Данил Садреев завоевал серебро на ОИ в Пекине

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Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на зимней Олимпиаде в Пекине.

Золото завоевали прыгуны из Словении, бронза — за спортсменами из Канады. В состав российской команды входили Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, Евгений Климов и Данил Садреев — уроженец Лениногорска.

Напомним, что в состав российской олимпийской сборной вошли девять представителей Татарстана.

Прыжки на лыжах с трамплина. Смешанный командный турнир:

1. Словения  — 1001,5.
2. Россия  — 890,3.
3. Канада  — 844,6.

В данной дисциплине Россия выиграла олимпийскую медаль впервые за 54 года.

Напомним ранее другая уроженка Татарстана — фигуристка Камила Валиева выиграла золото Олимпиады в составе сборной России в командном турнире.

 

#Олимпиада-2022 #прыжки на лыжах с трамплина
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