Татарстанский боец рассказал, как с товарищем выстоял против 30 врагов на СВО

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Специальная военная операция необходима для сдерживания противника. Если бы она не началась, Киев и его союзники все равно бы напали на Россию, уверен боец из Высокогорского района с позывным Расл.

«СВО надо было начинать. Потому что вот эти две области, с кого вообще начиналось, они сами по себе молодцы. Но против целой армии. Они бы все равно к нам сюда пришли, чтобы здесь творилось, ну, понимаете. Люди этого не понимают. А то, что мы туда пришли, мы их просто сдержали», — поделился своим видением он.

После окончания школы Расл два года служил в Смоленске в войсках противовоздушной обороны. Потом женился, работал водителем. Осенью 2022 года мужчине пришла повестка. После месяца обучения высокогорец попал в зону специальной военной операции.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

За свою службу Расл повидал многое. Но самое тяжелое, говорит боец, – это вытаскивать раненых, когда каждая секунда на счету.

«Под обстрелами самое тяжелое. А времени нет ждать. Ну, приходится на удачах, на молитвах. Лишь бы не попало, а бросать тоже нельзя», — говорит он.

Однажды бойцу вместе с товарищем пришлось вытаскивать раненого сослуживца прямо во время обстрелов. Им пришлось его тащить на себе полтора километра.

«Кассета там ноги прошила. Кровью просто начал истекать, на месте оказали помощь, под обстрелом. На улице темно было. Тащили, враги вот так обстреливали. Самое главное, вытащили. Там потом на месте оказали первую помощь. Его потом увезли на БМП», — поделился военнослужащий.

Однажды Расл с боевым товарищем вдвоем стоял на позиции в нескольких метрах напротив украинцев, начался обстрел. Бойцы вдвоем противостояли 30 противникам.

«Два часа нас обстреливали, прям наш блиндаж. Блиндаж выдержал, что самое интересное. Три наката с дорог было. И противотанковыми минами закидывали. Два часа. Ну, мы думали, всё. Выйти в этот момент невозможно было», — поделился военный.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Несмотря на, казалось бы, безвыходную ситуацию, бойцы смогли выстоять, удержать позицию и выжить. Все, благодаря боевым товарищам, которые были недалеко. Они начали сбивать дроны, чтобы те не смогли сбросить взрывчатое вещество.

Случались у бойца и курьезные случаи в зоне боевых действий. «Под вечер уже темнеть начинало, человек идет в какой-то другой форме, ну, не в нашей, непонятно. И спокойно идет. Ну там же природа, деревья, леса, поля. Этим человеком оказался заблудившийся ВСУшник. Подошел спросить, как пройти в определенное место. Наши бойцы сразу поняли, что к чему. Подошли к нему, автомат отобрали. Вот тебе, говорит, сюда, тебе к нам. Так забрали его», — рассказал высокорец.

О разнице между оппонентами и русскими бойцами Расл рассказывает очень удивленно и с недопониманием. Говорит, очень много лжи и недостоверной информации по отношению к российским солдатам и народу.

«У них прям глаза горят: надо уничтожать, надо уничтожать. Если бы мы туда не пришли, они бы сюда бы сами пришли. А что они делают с населением, мы видели. Людей семьями, просто семьями выкашивали, им неважно — ребенок, взрослый, дед, бабушка. Они настолько зомбированы, у них цель прийти сюда», — рассказывает боец.

«У нас есть какое-то сочувствие внутри, — продолжает Расл. — Например, противник попадает в плен, его допрашивают, но кормят, помыться дают. Они удивлены этому. Очень сильно удивляются».

Сейчас военнослужащий в краткосрочном отпуске. Он проводит время с любимой семьей и уже скоро уедет в зону боевых действий.

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Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой.