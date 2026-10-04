Татарстанцы выбрали имена для двух соколов-балобанов, отправляющихся в Киргизию

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Жители Татарстана выбрали имена для двух соколов-балобанов, которые в скором времени отправятся в зоопарк киргизского города Каракола «Бугу Эне». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Хищные птицы получили имена Батыр и Алтын. В природоохранном ведомстве напомнили об этимологии этих двух имен: первое из них связано с «силой, мужеством и отвагой», а второе означает «золото».

В связи с этим в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана выразили надежду, что Батыр станет «настоящим воином, который будет оберегать свою пару и продолжать важное дело возрождения популяции». Относительно Алтын там сказали, что имя птицы подчеркивает не только ее красоту и ценность, но и «„золотой“ вклад проекта в сохранение природы».

Голосование было организовано на сайте природоохранного ведомства.

Сертификат Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову в августе этого года вручил Раис РТ Рустам Минниханов. Птицы будут переданы для проведения совместной природоохранной и научной работы.

Реализуемый в Татарстане проект по возрождению волжско-камской популяции сокола-балобана с этого года был масштабирован. Краснокнижных птиц выпустили в природу на двух площадках: в Камско-Устьинском районе и на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника. Всего за четыре года реализации проекта в естественную среду выпустили 49 балобанов. В этом году в его рамках было получено рекордное потомство – 18 птенцов.

Инициатива стартовала в 2023 году, она проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.