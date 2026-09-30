Татарстан за четыре года выпустил в природу 49 краснокнижных соколов-балобанов

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Проект по возрождению волжско-камской популяции сокола-балобана по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова с этого года масштабирован в Татарстане. Краснокнижных птиц выпустили в природу на двух площадках: в Камско-Устьинском районе и на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника.

Всего за четыре года реализации проекта в естественную среду выпустили 49 балобанов, сообщила сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Задача проекта – ежегодный выпуск в природу не менее 20 соколов-балобанов. Конечно, мы будем стремиться к большему числу. На перспективу определены периоды с 2026 по 2030 год и до 2036 года. Будем пробовать расширять географию, изучать новые участки ареалов, чтобы позволяла кормовая база», – отметила она.

Проект стартовал в 2023 году и проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». В этом году в природу выпущено 25 птиц: десять птенцов – в Камско-Устьинском районе, еще 15 – на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника. Все выпущенные соколы помечены кольцами. Кроме того, 24 птицы оснащены GPS-трекерами для отслеживания перемещений.

«Мы сейчас занимаемся не только реинтродукцией. Есть возможность изучать перемещения наших соколов, расширена география выпуска. Мы применили новую технологию, одними из первых соединили трекер с учетом GPS-модуля и базовых станций. Когда сигнал пропадает, мы все равно видим информацию о перемещении сокола», – сообщил руководитель по экологии «Казаньоргсинтеза» Александр Жалюк.

Он отметил, что сейчас используется более 1,5 тыс. так называемых пакетов передачи данных, которые включают недельные перемещения птицы. Данные фиксируются на карте.

«Мы видим географию полетов: Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Пензенская область, Казахстан, Рязанская область. Всё это дает возможность ученым оценить, как перемещается сокол. В 2025 году делали поисковые работы, привлекали КФУ и студентов, чтобы искать гнезда», – добавил Жалюк.

По данным мониторинга миграции, большинство особей перемещаются на юг, в сторону западного Казахстана. Наблюдения у Тенишева составили 98 дней, у Атабаева – 104 и 79 дней.

Отдельное направление работы – международное сотрудничество. В августе 2026 года Раис РТ Рустам Минниханов вручил Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову сертификат на две особи сокола-балобана. Птицы будут переданы зоопарку Каракола «Бугу Эне» для проведения совместной природоохранной и научной деятельности, укрепления межгосударственного взаимодействия. На сегодняшний день птицы находятся на карантине. После всех необходимых процедур они при сопровождении специалистов московским бортом будут отправлены в Бишкек. Ожидается, что до 20 октября 2026 года соколы достигнут места назначения.

Ольга Манидичева заметила, что проект наглядно демонстрирует успешный диалог власти, бизнеса, науки и общества. Именно такая интеграция, где имеются научный подход, вовлеченность бизнеса в экологические проекты и активное участие общества, позволяет рассчитывать на устойчивый результат, уверена она.

Ведется работа по подаче заявки на получение гранта из Президентского фонда природы. В следующем году планируется установка искусственных гнездовых ящиков и организация полевых исследований для обнаружения гнездований. Также будет продолжена работа с трекерами: анализ прошлых данных и установка новых.

Сокол-балобан занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, Российской Федерации и Республики Татарстан. В Татарстане гнездование этого вида не фиксировалось более 50 лет. Последний задокументированный случай гнездования на Волге относится к 1974 году – на территории Саралинского участка Волжско-Камского заповедника. Главная цель проекта – вернуть краснокнижную птицу в родные места обитания.

Организатором и ключевым государственным партнером проекта выступает Министерство экологии и природных ресурсов РТ, оператором – Региональный общественный фонд содействия охране окружающей среды имени Анатолия Щеповских. Проект реализуется при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» ПАО «СИБУР Холдинг».

Партнерами проекта выступают Волжско-Камский государственный заповедник, Казанский зооботанический сад, Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ, АНО «Экологический центр „Экофактор“», региональное отделение Русского географического общества в РТ, региональный общественный фонд охраны редких птиц «Сапсан» и администрация Камско-Устьинского района РТ.