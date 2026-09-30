Татарстанцы выберут имена для двух балобанов, отправляющихся в Киргизию

В этом году по итогам проекта по возрождению Волжско-Камской популяции сокола-балобана получено рекордное потомство – 18 птенцов. Два из них в ближайшее время отправятся в Киргизию.

Об этом сообщила сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы организовали международное сотрудничество. В Кыргызской Республике сокол является одной из тотемных птиц, изображен на гербе. Для укрепления международного сотрудничества принято решение, что два сокола, рожденные в Татарстане, будут переданы в Кыргызстан», – сказала она.

Сертификат Президенту Кыргызской Республики вручил Раис РТ Рустам Минниханов. Птицы будут переданы зоопарку Каракола «Бугу Эне» для проведения совместной природоохранной и научной работы.

Сегодня Министерство экологии и природных ресурсов РТ запустило голосование по выбору имен для двух птенцов. Оно продлится до 10 октября. Принять участие можно на сайте Минэкологии РТ по ссылке.