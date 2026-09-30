news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 30 сентября 2026 12:28

Татарстанцы выберут имена для двух балобанов, отправляющихся в Киргизию

Читайте нас в

В этом году по итогам проекта по возрождению Волжско-Камской популяции сокола-балобана получено рекордное потомство – 18 птенцов. Два из них в ближайшее время отправятся в Киргизию.

Об этом сообщила сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы организовали международное сотрудничество. В Кыргызской Республике сокол является одной из тотемных птиц, изображен на гербе. Для укрепления международного сотрудничества принято решение, что два сокола, рожденные в Татарстане, будут переданы в Кыргызстан», – сказала она.

Сертификат Президенту Кыргызской Республики вручил Раис РТ Рустам Минниханов. Птицы будут переданы зоопарку Каракола «Бугу Эне» для проведения совместной природоохранной и научной работы.

Сегодня Министерство экологии и природных ресурсов РТ запустило голосование по выбору имен для двух птенцов. Оно продлится до 10 октября. Принять участие можно на сайте Минэкологии РТ по ссылке.

читайте также
Минниханов вручил Жапарову сертификат на передачу двух соколов-балобанов
Минниханов вручил Жапарову сертификат на передачу двух соколов-балобанов
Татарстан за четыре года выпустил в природу 49 краснокнижных соколов-балобанов
Татарстан за четыре года выпустил в природу 49 краснокнижных соколов-балобанов
#Экология #минэкологи рт #птицы #красная книга рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
ОСФР по РТ: Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно до 1 октября

ОСФР по РТ: Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно до 1 октября

29 сентября 2026
Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октября

Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октября

30 сентября 2026
Новости партнеров