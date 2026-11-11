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Общество 11 ноября 2026 09:23

Татарстанцы стали чаще интересоваться рыночной ипотекой на новостройки

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В Казани и Татарстане в октябре доля рыночных ипотечных программ среди запросов на подбор квартир в новостройках достигла 69,1%. Годом ранее этот показатель составлял 48,4%. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Недвижимости», которое имеется в распоряжении «Татар-информа».

Таким образом, за год доля запросов на рыночную ипотеку увеличилась на 20,7 процентного пункта.

Медианный бюджет покупки жилья среди жителей, рассматривающих рыночную ипотеку, составил 10 млн рублей. Речь идет о стоимости квартир, которые потенциальные покупатели подбирают для приобретения, а не о размере ипотечного кредита или сумме заключенных сделок.

Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по России. В октябре доля рыночных программ среди ипотечных запросов на подбор новостроек достигла 69,6% против 49,4% годом ранее. При этом общее количество ипотечных запросов по стране за год сократилось на 14,1%, тогда как число запросов на рыночную ипотеку увеличилось на 21,1%.

Как отметила руководитель сектора новостроек «Яндекс Недвижимости» Екатерина Селезнева, при покупке квартиры важно учитывать не только ипотечную ставку, но и полную стоимость жилья, первоначальный взнос и предстоящие дополнительные расходы.

«По одной ставке нельзя определить, насколько выгодной окажется покупка недвижимости. Важно понимать полную цену квартиры на выбранных условиях, сколько нужно внести сразу и какие еще платежи предстоят дальше», – пояснила эксперт.

Исследование основано на обезличенных запросах пользователей сервиса по подбору новостроек за период с октября 2025 по октябрь 2026 года. Аналитики учитывали заявки с указанным ипотечным способом оплаты, исключив повторные версии запросов. Полученные данные отражают предпочтения потенциальных покупателей, а не фактическое количество выданных ипотечных кредитов.

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#рынок недвижимости #Ипотека
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