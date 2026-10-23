Минцифры РФ прорабатывает сценарии закрытия льготной IT-ипотеки

Минцифры РФ и финансово-экономический блок правительства прорабатывают сценарии закрытия льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом РБК сообщили три источника в IT и на финансовом рынке.

По данным издания, один из обсуждаемых вариантов предполагает, что программа завершится в декабре 2026 года. Вопрос рассматривается в рамках определения приоритетов бюджетных расходов, окончательное решение пока не принято, сказал один из федеральных чиновников.

В Минцифры сообщили, что финансирование программы на следующий период прорабатывается в условиях ограниченности бюджетных средств. В министерстве отметили, что обязательства перед заемщиками будут исполнены, а ставки сохранятся на весь срок договора.

С 2024 года жилье по льготной ипотеке для IT-специалистов приобрели почти 22 тыс. человек на 150 млрд руб. Всего ею воспользовались более 100 тыс. специалистов. В проекте бюджета на 2027–2029 годы субсидии на программу заложены по нисходящей: с 77,8 млрд руб. в 2026-м до 35 млрд руб. в 2029-м.