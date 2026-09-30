В Минфине РФ назвали условие снижения ставки по семейной ипотеке до прежних 6%

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Несмотря на изменение с 1 октября в России условий выдачи семейной ипотеки, в некоторых случаях ставка льготного ипотечного кредитования может быть возвращена к прежним 6%. Об этом в Министерстве финансов РФ рассказали изданию «РБК Недвижимость».

«Если размер первоначального взноса составит 50% и более от стоимости жилья, то для семей сохранится базовая льготная ставка 6% вне зависимости от количества детей и региона покупки недвижимости», – пояснили в пресс-службе федерального ведомства.

При отсутствии на руках столь крупной суммы возможность снизить ставку до 6% будет сохраняться в течение первого года кредита. Сделать это можно будет путем рефинансирования кредита. Однако для этого за первый год потребуется выплатить либо 50% от стоимости недвижимости, купленной с привлечением семейной ипотеки, либо 50% от величины кредита, взятого по семейной ипотеке.

«После подачи и рассмотрения заявления на такое рефинансирование перерасчет произойдет со следующего платежного периода», – добавили в Минфине.

Ранее, как сообщал «Татар-информ», Министерство финансов утвердило изменения программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» с 1 октября, введя дифференциацию процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья в зависимости от числа детей и региона проживания.