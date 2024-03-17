Татарстанцы опубликовали свыше 63 тыс. фото для конкурса «Всей семьей на выборы!»

С начала конкурса «Всей семьей на выборы!» татарстанцы выложили в своих соцсетях более 63 тысяч фотографий. Сегодня они в третий, заключительный, раз смогут принять участие в розыгрыше автомобиля Lada Vesta, напомнили организаторы.

Третий победитель определится в 20.10 — результатаы в прямом эфире прозвучат на телемарафоне канала ТНВ.

Напомним, что для участия в конкурсе жителям республики нужно сделать фото с браслетом «Всей семьей на выборы» (получить можно после голосования на избирательном участке). Снимок нужно опубликовать в соцсетях с хештегами #ТатарстанАлга #ВсейСемьейНаВыборы. Мероприятие приурочено к Году семьи – 2024.

Напомним, что 16 и 17 марта два автора фотографий – семьи Гардисламовых и Хуснутдиновых – уже выиграли по автомобилю. Кроме того, в связи с большим интересом к конкурсу организаторы выделили отдельные номинации для самых креативных фото.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).