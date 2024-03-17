Победителям второго дня конкурса «Всей семьей на выборы» вручили ключи от новой «Лады»

17 марта на телемарафоне «Всей семьей на выборы» семье Хуснутдиновых из Лаишевского района РТ тожественно вручили ключи от новой «Лады Весты». Они стали победителями второго дня фотоконкурса «Всей семьей на выборы».

Хуснутдиновы выложили в аккаунте супруга Алины фото с участка с браслетами «Всей семьей на выборы». Семья живет в поселке Усады Лаишевского района, родители воспитывают двухлетнюю дочь, мать находится в декретном отпуске, а отец — самозанятый.

Ведущий вручил им ключи от нового автомобиля, взяв с них обещание «пойти за вторым» ребенком.

Напомним, 12-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы» будут транслировать на ТНВ до 22:00. Ожидается, что гостями станут свыше 100 человек, среди которых будут и известные семьи республики, медиаперсоны, звезды татарской эстрады со своими семьями.

Отметим, что новое отечественное авто разыгрывают в рамках акции «Всей семьей на выборы». Поучаствовать в розыгрыше может любая семья, проживающая по прописке в Татарстане. Для этого необходимо принять участие в голосовании, сфотографироваться всей семьей на избирательном участке и выложить эти «семейные кадры» в соцсетях. Свои публикации нужно было подкрепить хештегами #ТатарстанАлга #ВсейСемьейНаВыборы.

Третий автомобиль разыграют уже 17 марта в 20:10 в эфире вышеназванного телемарафона.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).