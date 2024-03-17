Семье из Татарстана вручили ключи от «Лады Весты» на телемарафоне «Всей семьей на выборы»

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17 марта на телемарафоне «Всей семьей на выборы» семье Гардисламовых из Актанышского района РТ тожественно вручили ключи от новой «Лады Весты».

Напомним, 12-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы» будут транслировать на ТНВ до 22:00. Ожидается, что гостями станут свыше 100 человек, среди которых будут и известные семьи республики, медиа-персоны, звезды татарской эстрады со своей семьей.

Отметим, что новый отечественный авто разыгрывали в рамках акции «Всей семьей на выборы». Поучаствовать в розыгрыше могла любая семья, проживающая по прописке в Татарстане. Для участия необходимо было принять участие в голосовании, сфотографироваться всей семьей на избирательном участке и выложить эти «семейные кадры» в соцсетях. Свои публикации нужно было подкрепить хештегами #ТатарстанАлга #ВсейСемьейНаВыборы.

Третий автомобиль разыграют уже 17 марта в 20:10 в эфире вышеназванного телемарафона.