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Семье из Татарстана вручили ключи от «Лады Весты» на телемарафоне «Всей семьей на выборы»
17 марта на телемарафоне «Всей семьей на выборы» семье Гардисламовых из Актанышского района РТ тожественно вручили ключи от новой «Лады Весты».
Напомним, 12-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы» будут транслировать на ТНВ до 22:00. Ожидается, что гостями станут свыше 100 человек, среди которых будут и известные семьи республики, медиа-персоны, звезды татарской эстрады со своей семьей.
Отметим, что новый отечественный авто разыгрывали в рамках акции «Всей семьей на выборы». Поучаствовать в розыгрыше могла любая семья, проживающая по прописке в Татарстане. Для участия необходимо было принять участие в голосовании, сфотографироваться всей семьей на избирательном участке и выложить эти «семейные кадры» в соцсетях. Свои публикации нужно было подкрепить хештегами #ТатарстанАлга #ВсейСемьейНаВыборы.
Третий автомобиль разыграют уже 17 марта в 20:10 в эфире вышеназванного телемарафона.
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