Татарстанцы больше 37 тыс. раз пожаловались на нарушителей ПДД в «Народный инспектор»

Фото: © «Татар-информ»

Татарстанцы подали более 37 тысяч жалоб на нарушения правил дорожного движения через мобильное приложение «Народный инспектор». С сентября 2024 года в сервис поступило 37 321 сообщение, а сумма выплат пользователям превысила 4,6 млн рублей.

В топ‑3 самых популярных платных категорий вошли проезд на красный свет, выезд за стоп‑линию и непропуск пешехода.

Приложение доступно в RuStore, Google Play и App Store. В сервисе предусмотрена 21 категория нарушений, из них семь – с денежным вознаграждением. Максимальная выплата – 1 440 рублей – предусмотрена за видеозапись выезда на встречную полосу в зоне, где обгон запрещен.

Подача заявки занимает несколько минут: пользователь включает видеосъемку, приложение автоматически определяет местоположение, после чего остается заполнить необходимые данные. Материалы проходят проверку и направляются в Госавтоинспекцию. Если нарушение подтверждается, заявитель получает вознаграждение.

На брифинге по безопасности дорожного движения, прошедшем на этой неделе в Кабинете Министров РТ, сообщили, что с начала 2026 года в республике зарегистрировано 228 ДТП и каждое пятое оказалось смертельным. Выезд на встречную полосу стал причиной 31 аварии, включая трагедии 8 февраля, когда в Высокогорском и Чистопольском районах погибли четыре человека.