Выезд на встречку закончился гибелью супругов на трассе в Высокогорском районе

Фото: Госавтоинспекция РТ

В Высокогорском районе РТ произошло смертельное ДТП после выезда легковушки на встречную полосу.

По данным республиканской Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Chery.

Как сообщает прокуратура РТ, в результате ДТП водитель и пассажир отечественной машины – супруги – погибли на месте от полученных травм. Водитель и пассажир Chery Tiggo госпитализированы.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Высокогорского района Руслан Гатауллин. Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, взят на контроль в прокуратуре района.