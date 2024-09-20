О «Народном инспекторе»: «Он не для заработка, а для воспитания сознательности жителей»

1200 обращений о нарушении ПДД поступило от неравнодушных жителей Татарстана через приложение «Народный инспектор» за десять дней его работы

Фото: © «Татар-информ»

За десять дней в «Народный инспектор» поступило 1200 обращений

1200 обращений о нарушении ПДД поступило от неравнодушных жителей Татарстана через приложение «Народный инспектор» за десять дней его работы. Такие данные привели сегодня в «Татар-информе» на пресс-конференции, посвященной работе этого мобильного приложения и состоянию аварийности на дорогах республики.

Агентство сообщало, что обновленное приложение «Народный инспектор» представил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин Раису РТ Рустаму Минниханову на международном форуме Kazan Digital Week 9 сентября. Главное его новшество в том, что теперь те, кто заявил о нарушении ПДД, будут получать денежные вознаграждения.

Государственная информационная система «Народный инспектор» была создана для усиления контроля за дорожной обстановкой в Татарстане еще в 2014 году. К июню 2020 года татарстанцы подали через нее больше 300 тысяч заявок о различных нарушениях.

Приложение, которое устанавливается на телефон, позволяет пользователям регистрировать случаи нарушения ПДД. Отснятые материалы направляются в подразделения Госавтоинспекции для дальнейшего рассмотрения и принятия мер к нарушителям. Информация о нарушениях ПДД фиксируется в виде коротких видеороликов продолжительностью 30 секунд, снятых непосредственно в момент совершения правонарушения.

Жители республики, снявшие правонарушение на видео, получат денежное вознаграждение Фото: © «Татар-информ»

Жители республики, снявшие правонарушение на видео, получат денежное вознаграждение. Его размер составит 50% от половины наименьшей суммы административного штрафа или 25% от полной суммы штрафа. И 10% от суммы административного штрафа по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления

«За этот год из-за выезда на встречку в Татарстане погиб 81 человек»

«По состоянию на 19 сентября на дорогах Татарстана произошло 2227 ДТП, в которых 211 человек погибли и 2649 получили ранения», – привел данные начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.

Основные причины ДТП на дорогах республики, напомнил главный Госавтоинспектор РТ, – выезд на встречную полосу, управление автомобилем в нетрезвом виде, игнорирование ремней безопасности и выезд на запрещающий сигнал светофора.

«Наибольшей тяжестью последствия характеризуются ДТП, связанные с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. По этой причине произошло 172 дорожно-транспортных происшествия, в которых 81 человек погиб и 290 получили ранения», – рассказал Рустем Гарипов.

В Лениногорском районе водитель иномарки проигнорировал знак «Обгон запрещен», выехал на встречку и столкнулся с другим автомобилем. В результате своего же нарушения ПДД мужчина погиб, а его пассажиры получили травмы. В этом году автоинспекторы пресекли более 13 тысяч происшествий, связанных с этим нарушением.

Рустем Гарипов: «Наибольшей тяжестью последствия характеризуются ДТП, связанные с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Еще одно грубейшее нарушение правил дорожного движения – вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Зарегистрировано 107 ДТП, в которых 132 человека получили ранения и 20 человек погибли. В Казани нетрезвый не имеющий права управления водитель каршерингового автомобиля Volkswagen совершил наезд на дерево. В салоне автомобиля находились шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Молодые люди отмечали рождение сына водителя. В результате один из пассажиров скончался. Водитель и еще четыре пассажира госпитализированы», – рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ.

С начала года сотрудники Госавтоинспекции выявили почти 8 тысяч нетрезвых водителей, из них 539 повторно сели за руль пьяными.

«Далее перейду на самую уязвимую категорию – это пешеходы. С их участием произошло 509 ДТП, в которых 25 пешеходов погибли и 503 получили ранения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С участием пешеходов произошло 509 ДТП, в которых 25 пешеходов погибли и 503 получили ранения»

Рустем Гарипов обратился с просьбой сообщать о пьяных водителях в полицию.

«Если вы стали свидетелями неадекватного поведения водителя или кто-то садится за руль в нетрезвом виде, незамедлительно сообщайте об этом в полицию через телеграм-каналы или по телефонам 112, 02, 5-333-888 или 291-20-02. В текущем году поступило 66 сообщений, благодаря которым задержано 14 нетрезвых водителей», – отметил он.

Водители и пассажиры, которые игнорируют ремни безопасности, губят сами себя. По этой причине за этот год погибли 32 человека, еще 40 получили травмы. Всего было зафиксировано 47 таких нарушений.

«Далее перейду на самую уязвимую категорию – это пешеходы. С их участием произошло 509 ДТП, в которых 25 пешеходов погибли и 503 получили ранения. В Нижнекамске водитель автомобиля «Лада» совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход был госпитализирован в больницу, но через два дня скончался», – привел пример он.

Новый формат работы мобильного приложения «Народный инспектор» станет одним из эффективных рычагов снижения аварийности на дорогах Фото: © «Татар-информ»

«Возможно, при своевременном обращении граждан эти люди были бы живы»

Рустем Гарипов выразил надежду, что новый формат работы мобильного приложения «Народный инспектор» станет одним из эффективных рычагов снижения аварийности на дорогах.

«Возможно, при своевременном сообщении граждан о том или ином правонарушении погибшие в ДТП люди были бы живы», – рассказал Рустем Гарипов.

При получении данных о нарушении ПДД через «Народный инспектор» в Госавтоинспекции проверят все обстоятельства, отраженные в сообщении, – корректность и достаточность сведений. Затем нарушителя пригласят в подразделения Госавтоинспекции.

«Приложение позволяет фиксировать правонарушения с автоматической фиксацией места и времени правонарушения. Сегодня “Народный инспектор” принимает уведомления по 18 категориям, из них по семи категориям предусмотрено поощрение», – рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ.

Заявки можно отправлять по следующим категориям нарушений:

Помеха движению пешеходов

Проезд на красный свет

Выезд за стоп-линию

Движение по встречной полосе

Непристегнутый ремень безопасности

Использование телефона во время движения

Движение по автобусной полосе

Движение по обочине

Езда по тротуару

Наезд на препятствие

Остановка вторым рядом

Остановка или стоянка под знаком

Парковка на местах для инвалидов

Парковка на остановке маршрут ТС

Парковка на тротуаре

Поворот налево под запрещающий знак

Помеха движению пешеходов

Остановка на полосе для велосипедистов

Вознаграждение можно получить за съемку следующих нарушений:

Если стал свидетелем загрязнения окружающей среды, а именно выгрузки или сброса отходов производства из автомобилей, то за видео этого нарушения можно получить 1150 рублей.

За видео не пристегнутого ремнем безопасности водителя или мотоциклиста без мотошлема – 300 рублей.

За видеофиксацию проезда на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика – 300 рублей;

За видео нарушения требования остановки перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора – 230 рублей;

За видео выезда на полосу встречного движения либо на трамвайные пути встречного направления – 1440 рублей.

За видео непредоставления преимущества в движении пешеходам – 435 рублей.

За видео водителя за рулем с телефоном во время движения – 435 рублей.

Самая большая сумма вознаграждения предусмотрена для тех, кто зафиксирует, как автомобиль промчался на красный Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зафиксировал проезд на красный – получи 1250 рублей

Самая большая сумма вознаграждения предусмотрена для тех, кто зафиксирует, как автомобиль промчался на красный. В этом случае жителю республики перечислят 1250 рублей. 375 рублей можно получить, зафиксировав выезд за стоп-линию и движение по встречной полосе.

Между тем Рустем Гарипов подчеркнул, что использование приложения как средства для заработка недопустимо. Обратил внимание водителей, что снимать нарушение ПДД, находясь за рулем, тоже нельзя – за это может последовать ответный штраф. Основная надежда у автоинспекторов и разработчиков приложения «Народный инспектор» на пассажиров автомобилей, которые свободно могут пользоваться телефоном.

«Я уверен, что массовое использование этого приложения повысит правосознание всех участников дорожного движения и вместе мы сможем снизить аварийность на дорогах Татарстана. Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения! Строго соблюдайте ПДД! Помните, что безопасность на дороге зависит от каждого из нас», – подытожил Рустем Гарипов.

Илья Начвин: «Чтобы получить вознаграждение, нужно указать номер телефона, к которому привязана банковская карта. В дальнейшем эти данные можно изменить» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Народный инспектор» – не для того, чтобы зарабатывать»

«Согласен с мыслью о том, что “Народный инспектор” – это не для того, чтобы получить вознаграждение. В первую очередь мы призываем общественность соблюдать правила дорожного движения», – отметил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

Приложение «Народный инспектор», по словам Ильи Начвина, за все время его работы с 2014 года скачали более полумиллиона раз.

«Сегодня приложение присутствует во всех популярных маркетах – в RuStore, Google Play, App Store. То есть уже сегодня можно заходит и скачивать. Либо можно обновить старое приложение. Для авторизации необходимо ввести логин и пароль от своих “Госуслуг”», – объяснил первый замминистра.

Приложение понятно интуитивно, если его открыть, сразу видим окно с красной кнопкой. Нажимаем на ее, начинается запись. Необходимо включить на своем телефоне геоданные – это нужно, чтобы было зафиксировано место совершения нарушения. Если вдруг навигатор в вашем телефоне работает некорректно, данные можно будет вбить вручную.

Значком в виде подарка отмечены те категории нарушений ПДД, за съемку которых предусмотрены выплаты.

«Чтобы получить вознаграждение, нужно указать номер телефона, к которому привязана банковская карта. В дальнейшем эти данные можно изменить», – рассказал Илья Начвин.

К заявке можно оставить комментарий, оставить свои контактные данные. После подтверждения заявки она отправится на рассмотрение. Если автоинспектор, рассмотрев обращение, убедится в том, что факт нарушения был – он вынесет постановление о привлечении нарушителя ПДД к ответственности. И тогда заявитель получит свое вознаграждение.

Фото: © скриншот из приложения

«Если в 2014 году было 709 погибших, то по итогам прошлого года – 279»

«Мы являемся единственным регионом Российской Федерации, в котором в течение последних десяти лет идет снижение количества погибших. Если у нас в 2014 году было 709 погибших, то по итогам прошлого года – 279. То есть практически в три раза уменьшилось количество погибших. Я считаю, что немалую роль в этом сыграла система “Народный инспектор”», – отметил начальник Управления административных и правоохранительных органов Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан Рустем Кадыров.

Только в прошлом году по 39 тысячам обращений в «Народный инспектор» были приняты решения о привлечении виновных к ответственности.

«Каждый неравнодушный человек должен иметь возможность участвовать в охране общественного порядка. По закону, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности – это предмет совместных усилий федеральных и региональных структур. То есть вместе с МВД за общественной безопасностью в нашей республике отвечают региональные власти и каждый гражданин», – рассказал Рустем Кадыров.

Рустем Кадыров: «У нас было очень мало заявок по автомобилям в движении, допустим, совсем мало обращений приходило по нарушениям, связанным с выездом на полосу встречного движения» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«На каждый поворот дороги автоинспектора не поставишь»

Рустем Кадыров привел в пример другие страны, где вместе с полицией работают добровольные помощники.

«Заниматься этим не зазорно и нам – на каждый поворот дороги автоинспектора не поставишь. За две с небольшим недели люди активно пользуются системой “Народный инспектор” и уже 1200 “платных” обращений. Люди активно этим пользуются, значит, эта услуга востребована», – отметил он.

Когда мы думали над вознаграждением за заявки, был проведен анализ за последние десять лет работы приложения. Сделали вывод, что большая часть обращений связана с автомобилями, которые не находятся в движении, то есть где-то припаркованы.

«У нас было очень мало заявок по автомобилям в движении, допустим, совсем мало обращений приходило по нарушениям, связанным с выездом на полосу встречного движения. Поэтому мы захотели усилить внимание людей к этим нарушениям», – рассказал Рустем Кадыров.

Таким образом, было решено ввести поощрения за такого рода заявки.

«Мы видим, что в список правонарушений, за которые полагается вознаграждение, внесены именно те, которые связаны с движущимися автомобилями. У нас люди гибнут, выезжая на встречку, гибнут, когда не пристегиваются ремнями. Сразу хочу сказать, что фиксировать нарушения из движущегося автомобиля должен не водитель, потому что он должен заниматься своим делом, мы рассчитываем на пассажиров», – подчеркнул Рустем Кадыров.

Госавтоинспекции дается месяц на расследование по сообщению, которое поступает в приложение «Народный инспектор». Еще десять дней дается предполагаемому виновнику, чтобы опротестовать это решение. В случае если факт нарушения водитель оспорить не сможет, ему будет выписан штраф, а бдительному пользователю приложения «Народный контроль» поступит выплата за сообщение о нарушении. Не раньше, чем через 40 дней с момента съемки нарушения ПДД.