«Смерть даже одного человека – трагедия для семьи и страны»: что происходит на дорогах РТ

Уже на начало февраля на дорогах Татарстана случилось больше 200 ДТП, в которых погибли и пострадали люди. Сколько из них произошло по вине пьяных водителей? Что делать курьерам, чтобы не попасть в страшную статистику? Как планируют в этом году обезопасить дороги республики? Об этом говорили сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Только за январь погибли 29 человек»

Ситуация на дорогах Татарстана оставляет желать лучшего, тенденция все та же – число дорожно-транспортных происшествий в сравнении с прошлым годом снижается, но те ДТП, что произошли, отличаются более тяжелыми последствиями.

«По состоянию на 8 февраля на территории Республике Татарстан зафиксировано 228 ДТП, в которых погибли 40 и были ранены 300 человек. Только за январь погибли 29 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий снизилось, а количество погибших выросло», – сообщил на брифинге в Кабинете Министров РТ начальник Управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов.

Основными причинами дорожных происшествий остаются нарушение правил перестроения, несоблюдение очередности проезда перекрестков и отвлечение внимания водителей. Нередко, отмечают в ГАИ, люди одновременно управляют автомобилем и смотрят в телефон.

Рустем Гарипов: «По состоянию на 8 февраля на территории Республике Татарстан зафиксировано 228 ДТП, в которых погибли 40 и были ранены 300 человек»

Рустем Гарипов отдельно остановился на автокатастрофах, связанных с выездом на встречную полосу движения. Этот маневр создает угрозу жизням всех участников дорожного движения, особенно в тех местах, где выезд на встречку запрещен правилами.

«Смерть одного человека – это уже трагедия для государства и семьи. Только в одном ДТП, связанном с выездом на встречную полосу, может погибнуть до трех человек», – объяснил Главный Госавтоинспектор РТ.

Госавтоинспекция РТ напоминает: вождение в нетрезвом виде – грубейшее нарушение правил дорожного движения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Из-за пары стаканов кто-то может не вернуться домой»

За первый месяц года в республике произошло восемь ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых четыре человека погибли и десять получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция РТ напоминает: вождение в нетрезвом виде – грубейшее нарушение правил дорожного движения.

«Алкоголь притупляет реакцию, снижает контроль и искажает восприятие расстояния. Самое главное последствие – это не штраф или заключение. Из-за пары стаканов кто-то может не вернуться домой. Мы знаем много таких трагичных историй. Одна из них произошла в Казани: в семье родился ребенок, новоиспеченный отец отметил это и в тот же день погиб в аварии. Представьте себе: ребенок вырастет и будет знать, что папа умер в день его рождения», – рассказал Рустем Гарипов.

С начала года на дорогах Татарстана травмы получили 26 детей. 2 февраля в Мамадышском районе РТ водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и врезался в грузовик – в аварии погиб двухмесячный ребенок.

Поездка с ребенком – это огромная ответственность, напоминают в ГАИ. Кроме того, нужно быть особенно внимательным, управляя автомобилем во время снегопада. При такой погоде малейшая ошибка может стоить жизни.

Фарит Ханифов: «Важно, чтобы у каждого пешехода, взрослого и ребенка, на одежде был световозвращающий элемент. Помните, что наши жизни в наших руках» Фото: prav.tatarstan.ru

У каждого пешехода должен быть световозвращающий элемент на одежде

«Особую тревогу вызывают ДТП с участием пешеходов. Почти каждый пятый смертельный случай – наезд на пешехода. Большинство таких происшествий происходит вне переходов, в темное время суток на участках с недостаточным освещением», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов.

Дорожники ведут особую работу для обеспечения безопасности пешеходов. В этом году на строительство тротуаров выделено 200 миллионов рублей. На искусственное освещение потратят рекордную сумму – 801 миллион рублей. Особое внимание планируется уделить тем местам в городах, где располагаются школы и детские сады.

«Важно, чтобы у каждого пешехода, взрослого и ребенка, на одежде был световозвращающий элемент. Помните, что наши жизни в наших руках. Родители должны заботиться о безопасности своих детей. Они должны покупать для них одежду со световозвращающими элементами», – объяснил Главный Госавтоинспектор Татарстана.

Сегодня активными участниками дорожного движения стали курьеры на велосипедах, самокатах, мопедах. К сожалению, многие из них нарушают правила дорожного движения в стремлении быстрее отвезти заказ и больше заработать. Такая «гонка» может обернуться трагедией.

В конце января на перекрестке улиц Побежимова и Копылова в Казани курьер проехал на красный свет светофора и не обратил внимания на наличие машин на проезжей части. Он выехал на проезжую часть в самый последний момент, когда остановить приближающийся автомобиль было уже невозможно. Произошло столкновение, 18-летний парень от полученных травм скончался в автомобиле скорой.

«Запретить выезжать курьерам на дороги мы не можем, но мы требуем от них соблюдения правил дорожного движения, прикладываем все усилия, проводим встречи с их руководством. Да, мы все хотим, чтобы у нас было все комфортно. Но для комфорта нужны безопасность и взаимоуважение. Работа в этом направлении будет усилена», – отметил Рустем Гарипов.

Сегодня активными участниками дорожного движения стали курьеры на велосипедах, самокатах, мопедах. К сожалению, многие из них нарушают правила дорожного движения в стремлении быстрее отвезти заказ и больше заработать Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Доля региональных трасс, отвечающих нормативам, должна составить не менее 60%»

В Татарстане ведется активная работа по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние. Это одна из мер, которая должна снизить риск аварийных ситуаций на дорогах. На ряде участков планируется устранить колею, установить искусственные неровности и искусственное освещение. Запланированы работы по сплошному освещению дороги от села Шали до Казани, а также подхода к трассе М-7 со стороны Ижевска.

«Основной программой для нас является национальный проект "Инфраструктура для жизни". К 2030 году 85% дорог в республике должны быть доведены до нормативного состояния. Мы этого уже достигли, осталось только сохранить успех», – подчеркнул Фарит Ханифов.

В то же время, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства, требуется повышать качество региональных дорог. Доля региональных трасс, отвечающих нормативам, должна составить не менее 60%. В Татарстане этот показатель сегодня составляет 52%.

«Мы активно работаем над обеспечением качества дорог, а также фиксацией нарушений. Мы видим, что общее количество ДТП уменьшается, но количество аварий со смертельным исходом растет. Нам непонятна психология нерадивых водителей, из-за которых страдают те, кто ни в чем не виноват. Разве им не хватает жутких видео, фотографий и статистики аварий? Нам нужно очнуться и начать вести себя на дорогах правильно, а главное – не рисковать», – уверен Фарит Ханифов.