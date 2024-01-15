Татарстанцам в ходе автобусного тура расскажут об экологических достижениях республики

Сегодня в РТ стартовал автобусный тур по районам «Татарстан – республика достижений». В рамках тура жителям расскажут, в том числе и о достижениях республики по национальному проекту «Экология».

22 января автобусный тур побывает в Нурлатском районе. Здесь спикером выступит замминистра экологии Егор Тарнавский. Он расскажет о пилотных проектах, которые реализуются в республике в рамках национального проекта «Экология». Как напоминают в Минэкологии РТ, в 2023 году Татарстан традиционно принял участие в четырех федеральных проектах – «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов». На их реализацию было направлено 3,5 млрд рублей, из которых 2,8 млрд – федеральные средства.

В прошлом году в Татарстане была завершена рекультивация Самосыровского полигона ТБО. Это пилотный проект, рекультивация шла с внедрением системы активной дегазации. Срок реализации проекта 2021-2023 гг., стоимость мероприятий по рекультивации составила 872,2 млн рублей. Благодаря проекту улучшены условия проживания для 343 тысяч человек.

В Татарстане завершен еще один пилотный проект – это демонтаж бездействующего трубопровода Озерного месторождения нефти. Демонтаж полностью завершен, подняты 23,7 км трубы. Стоимость реализации составила 930,5 млн рублей.

В общей сложности на экологические мероприятия в 2023 году было направлено более 10 млрд рублей, в том числе 5,8 млрд – это средства предприятий. На протяжении многих лет Татарстан является лидером в ПФО по этому показателю.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в 2024 году в Татарстане в рамках национального проекта «Экология» планируется завершить работы по трем мероприятиям: рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани, реконструкция биологических очистных сооружений Казани и рекультивация второго участка нарушенных нефтезагрязнениями земель в селе Шемордан Сабинского района.

Напомним, на сегодня в Татарстане реализуется больше 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ. Основными являются нацпроекты, инициированные Президентом России.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина. Действующие нацпроекты завершаются в России в 2024 году. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря 2023 года глава государства поручил подготовить и запустить обновленные программы.

Согласно поручению Президента в этом году формируется новый федеральный проект по оздоровлению водных объектов со сроком реализации до 2030 года. В рамках подготовки проекта от Татарстана сформирован и направлен перечень мероприятий по экологическому оздоровлению 29 водных объектов и реконструкции 17 очистных сооружений.

Автобусный тур будет проходить до 1 марта, он пройдет по 29 районам Татарстана. В панельных дискуссиях, которые пройдут в рамках тура, примут участие известные политики, отраслевые министры и представители районных властей. Жителям также будет представлена фотовыставка, посвященная достижениям Татарстана.