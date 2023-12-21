Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: В 2024 году нужно будет запустить обновленные национальные проекты
В 2024 году в России завершаются действующие национальные проекты, сформированные в 2018 году, и властям страны нужно подготовить и запустить обновленные программы. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сказал Президент Владимир Путин.
«Нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года <...> И конечно, нужно подготовить и своевременно запустить обновлённые национальные проекты», — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что необходимо будет поставить задачи и определить целевые параметры развития, которые соответствуют возросшим возможностям властей и более высоким запросам общества, передает пресс-служба Кремля.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»