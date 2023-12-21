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Экономика 21 декабря 2023 15:49

Путин: В 2024 году нужно будет запустить обновленные национальные проекты

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Путин: В 2024 году нужно будет запустить обновленные национальные проекты
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

В 2024 году в России завершаются действующие национальные проекты, сформированные в 2018 году, и властям страны нужно подготовить и запустить обновленные программы. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сказал Президент Владимир Путин.

«Нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года <...> И конечно, нужно подготовить и своевременно запустить обновлённые национальные проекты», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что необходимо будет поставить задачи и определить целевые параметры развития, которые соответствуют возросшим возможностям властей и более высоким запросам общества, передает пресс-служба Кремля.

#Трасса м12 #Владимир Путин #национальные проекты #нацпроекты
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