Путин: В 2024 году нужно будет запустить обновленные национальные проекты

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

В 2024 году в России завершаются действующие национальные проекты, сформированные в 2018 году, и властям страны нужно подготовить и запустить обновленные программы. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сказал Президент Владимир Путин.

«Нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года <...> И конечно, нужно подготовить и своевременно запустить обновлённые национальные проекты», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что необходимо будет поставить задачи и определить целевые параметры развития, которые соответствуют возросшим возможностям властей и более высоким запросам общества, передает пресс-служба Кремля.